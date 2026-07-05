中職／是否該訂費仔條款？葉君璋：須全盤考量公平性

台美混血好手費柴德成為自由球員後，球迷討論是否制定「費仔條款」、降低台裔球員加入中職門檻，味全龍總教練葉君璋認為應全盤考量，避免因人設事，「重點還是公平」。

在美國職棒打拚的費柴德（Stuart Fairchild）日前成為自由球員，雖具備台灣就業金卡資格，但目前若要加盟中華職棒須以洋將身分，球迷開始討論，若曾經在重要國際賽為台灣隊打拚的球員，是否能取得本土資格，不用佔據洋將名額。

葉君璋今天接受媒體聯訪時表示，制定條款牽動許多層面，「要有公平機制」，他舉例，若回來的超過1人，是否限制單一球隊簽約人數？現在美職還有卡洛爾（Corbin Carroll）、龍（Jonathon Long）等混血好手，「無論他們會不會回來，都須考慮進去，要有詳細規劃」。

葉君璋強調，不能因為費柴德要回來，就針對單一狀況去思考條款，像是旅外傑出球員條款，規則訂到現在，只有郭泓志使用，其他球員如陽岱鋼、陳偉殷，可能反而因此被卡住，「要真的想好，不能先做再說」。

葉君璋舉例，日前洋將的「228條款」也因布坎南事件重新修訂，「我們要先去研究，不能等問題出來才討論」；或是韓職開始使用的亞洲外援條款，「如果之後要跟進，又是參考人家規範，但適不適合我們自己呢？這都是同樣的事情。」