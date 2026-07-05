中職／明星賽兩天門票接近完售 加開8千張門票挑戰8萬人紀錄

中華職棒明星賽將於18、19日在台北大巨蛋登場，曾豪駒、高志綱分別領軍TEAM STAR、TEAM TAIWAN，聯盟今天宣布加開外野區上層座位，6日中午12點在ibon售票系統正式開賣。

聯盟表示，兩天賽事門票銷售接近完售，確定吸引超過7萬2000名球迷齊聚台北大巨蛋，由於18日將完售、19日售票率已達98%，為讓更多球迷共襄盛舉，加開兩天賽事「外野上層L2同樂區」，每場加開4000席，共計8000張門票，每張票價400元。

聯盟也將陸續公布明星賽場內外精彩活動內容，除了場內精采對決，更邀請多位金曲歌手聯袂帶來賽後演唱，期盼與球迷共同打造最熱血、最難忘的夏日棒球嘉年華。