中職／「終於輪到我了！」 龍隊21歲左投黃侰程初登板飆2K自評不錯

味全龍隊21歲新秀左投黃侰程昨天完成中職初登板，面對富邦悍將隊在第7局上場中繼，用13球投出3上3下、送出2次三振，表現獲得總教練葉君璋的好評，學長還替他把三個出局數的紀念球都留了下來。

黃侰程為2023年味全龍隊選秀第4指名，是球隊欲培養的潛力先發人選，然而近期因龍隊牛棚缺左投，他在6月30日首度被拉上一軍，並在昨天等到首場出賽機會。

龍隊昨天前6局打完8：2領先，黃侰程在第7局被換上場。他透露，被拉上一軍時就很希望能趕快上場表現，因此接獲通知要上場時，心裡興奮想著「終於輪到我了！」

黃侰程透露，原本以為自己不會緊張，但實際上場時卻不是如此，「站上去我發現我很緊張，有點可怕⋯⋯。」但投完第一球之後，自己的緊張心情就緩解了許多。

黃侰程登板後連續對林書逸、王念好投出三振，接著讓張育豪擊出右外野飛球出局，連續抓下3個出局數完成任務。

味全龍隊黃侰程生涯初登板投出3上3下，學長替他將3個出局數的紀念球都留起來。記者葉姵妤／攝影

對於自己生涯初登板的表現，黃侰程直言「還不錯」，但他也把好投歸功於捕手林辰勳的引導，「我只是丟到他要的位置。」

學長蔣少宏及投手教練納瓦洛還替他把三個出局數的紀念球都留下來，並由隊長吉力吉撈・鞏冠替他寫下紀念字樣，並將3顆球交到黃侰程手中。

黃侰程過去在二軍都是先發角色，來到一軍後以中繼出發，他提到：「兩種都滿有趣的，投中繼是不同的體驗，我也還在學習怎麼當一位中繼投手，先發還可以準備好，但中繼會遇到像是拆彈那樣的狀況。」

黃侰程初登板的表現獲得葉總好評，認為他控球不錯，身材再練壯一些，球速還有提升空間。黃侰程也透露，去年自己休賽季體重掉太多，年初回球隊時剩73公斤，之後從重訓營開始讓自己多吃一點，現在已經回到81公斤左右。