棒球／中華隊不敵荷蘭獲哈連盃季軍 陳敏賜奪最受歡迎球員獎

備戰名古屋亞運，棒球項目中華培訓隊在哈連盃棒球賽奪下季軍，野手陳敏賜獲頒「最受歡迎球員獎」，培訓隊接著啟程赴捷克，參加布拉格棒球週賽事。

2026年名古屋亞運棒球項目中華培訓隊6月底啟程赴荷蘭參加哈連盃賽事，由總教練湯登凱領軍，預賽以戰績3勝2敗晉級決賽。

哈連盃決賽採頁程賽制，中華培訓隊先以5比2擊敗古拉索隊，接著與荷蘭隊交手以1比9吞敗止步、排名季軍。台灣時間昨天晚間9時冠軍戰由荷蘭與義大利隊交手，義大利隊終場以4比3搶勝，抱回隊史哈連盃首冠。

中華培訓隊陣中36歲好手陳敏賜好表現也展現高人氣，預賽曾連兩場開轟，賽會總計7場出賽，共24打數敲出6支安打，包括2發全壘打，貢獻5分打點，還有1次盜壘成功，打擊率2成50，獲頒本屆「最受歡迎球員獎」。

結束哈連盃賽程後，中華培訓隊接著飛往捷克參加「布拉格棒球週」比賽，本屆總計有8支球隊參賽，預賽分兩組進行，中華隊與荷蘭、德國、捷克同在A組，B組有比利時、克羅埃西亞、瑞士及斯洛伐克。

中華培訓隊首戰預計於台灣時間6日凌晨與荷蘭隊交手，接著依序與德國、捷克隊碰頭，分組前兩名晉級，爭取冠軍戰門票。