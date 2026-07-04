中職／龍隊、悍將雙A段班繼續糾纏 郭天信也知7勝7敗：把優勢打回來

味全龍隊昨天在下半季首戰不敵富邦悍將隊，今天以11：2扳回顏面，郭天信單場雙安，貢獻3打點、2得分，獲選單場MVP，賽後也知道與悍將對戰咬成7勝7敗，郭天信說：「希望我們可以把優勢打回來。」

龍隊首局就在郭天信三壘打帶動下，單局4安打攻下3分，第四局王順和保送上壘，張祐嘉也敲安打，郭天信的安打一棒打下2分打點，悍將先發投手鈴木駿輔最終先發5局共用90球，被敲9安打、失5分（責失3分）。

龍隊由曾仁和先發，同樣完成5局投球任務，被敲3安打、4保送，失分出現在第四局，林澤彬三壘打開路，悍將後續靠孔念恩安打及捕手林辰勳的傳球失誤各跑回1分。

龍隊帶著5：2領先進入後段戰，悍將未等到反撲契機，反倒龍隊面對悍將牛棚在第六局再擴大優勢，劉基鴻、朱育賢的安打，以及李凱威的高飛犧牲打，各帶有1分打點，龍隊取得8：2領先，第七局再灌3分，得分達到雙位數。

談今年與悍將的糾纏，郭天信說：「這代表比賽精彩，我知道我們好像是7勝7敗，希望我們可以把優勢拉回來。」此役可以攻克鈴木駿輔，郭天信謙稱，「做好可以控制的事，結果就順其自然，今天運氣還不錯。」

龍隊在九局上11：2領先仍推派陳冠偉上場，總教練葉君璋解釋，因為他已經休息兩周，這場原本就設定他會上，「兩個禮拜沒投，需要他投這場，不然之後碰到重要比賽球感會不一樣。」

另一亮點是龍隊投手黃侰程初登板，第六局演出三上三下，包括賞給林書逸、王念好三振。葉君璋也給予讚賞，「表現不錯，球速還可以再往上升，最近有比較壯一點，但球的力量還少了一點。」

此外，先發出賽的陳子豪，首局上壘後即換上代跑，葉總解釋並無大礙，只是跑壘時磴到壘包，當下很痛，「他是想要繼續比，但我們覺得現在球員算滿多，想說讓他先休息比較保險，應該一兩天就沒事了。」