中職／德保拉7局無失分封鎖桃猿 兄弟終止4連敗、下半季勝場開張

中信兄弟本周和樂天桃猿隊4連戰第3場比賽，雙方上演投手戰，兄弟靠著德保拉出馬壓制，繳出7局無失分表現，兄弟打線則從猿隊洋投魔爾曼手中敲回2分，終場以2：1勝出，終止近期4連敗，下半季首勝入袋。

兄弟打線今天在4局下率先攻破對手，詹子賢二壘打，靠隊友推進上三壘後， 岳東華補上安打替球隊首開紀錄，取得1：0領先。第5局兄弟攻佔一、三壘但沒攻回分數。

6局下兄弟則是由詹子賢、王威晨連敲2安，岳東華再選到四壞球保送形成滿壘，江坤宇擊出高飛犧牲打替球隊再添1分，也把猿隊先發投手摩爾曼打退場。

兄弟此戰自第2局起，連續5局都有得點圈的攻勢，僅敲回2分，但投手群有效壓制猿隊打線。

德保拉今天先發7局只被敲3支安打，有1次四壞球保送和1次觸身球，沒有失分，之後呂彥青中繼1局，李振昌第9局登板關門，雖挨了林子偉一發陽春砲（本季第3轟），但成功守住勝利。德保拉拿下本季第4勝和單場MVP。

摩爾曼此戰主投5.2局，被揮出7支安打，有2次保送，送出4次三振，失2分，吞本季第6敗。

今日壽星江坤宇敲回全隊第2分。圖／中信兄弟提供