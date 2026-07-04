聽新聞
0:00 / 0:00
中職／德保拉7局無失分封鎖桃猿 兄弟終止4連敗、下半季勝場開張
中信兄弟本周和樂天桃猿隊4連戰第3場比賽，雙方上演投手戰，兄弟靠著德保拉出馬壓制，繳出7局無失分表現，兄弟打線則從猿隊洋投魔爾曼手中敲回2分，終場以2：1勝出，終止近期4連敗，下半季首勝入袋。
兄弟打線今天在4局下率先攻破對手，詹子賢二壘打，靠隊友推進上三壘後， 岳東華補上安打替球隊首開紀錄，取得1：0領先。第5局兄弟攻佔一、三壘但沒攻回分數。
6局下兄弟則是由詹子賢、王威晨連敲2安，岳東華再選到四壞球保送形成滿壘，江坤宇擊出高飛犧牲打替球隊再添1分，也把猿隊先發投手摩爾曼打退場。
兄弟此戰自第2局起，連續5局都有得點圈的攻勢，僅敲回2分，但投手群有效壓制猿隊打線。
德保拉今天先發7局只被敲3支安打，有1次四壞球保送和1次觸身球，沒有失分，之後呂彥青中繼1局，李振昌第9局登板關門，雖挨了林子偉一發陽春砲（本季第3轟），但成功守住勝利。德保拉拿下本季第4勝和單場MVP。
摩爾曼此戰主投5.2局，被揮出7支安打，有2次保送，送出4次三振，失2分，吞本季第6敗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。