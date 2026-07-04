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中職／江承諺生涯千局達成現役第3人 獅隊靠林子豪關鍵三壘打逆轉台鋼

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
獅隊林子豪追平三壘打獲單場MVP。圖／統一獅提供
獅隊林子豪追平三壘打獲單場MVP。圖／統一獅提供

2026世足賽

統一獅隊、台鋼雄雄下半季三連戰第2場比賽，台鋼左投江承諺繳出6局失2分的優質先發，並達成生涯1000局投球里程碑，但牛棚卻沒能守住他的生涯第50勝；獅隊在8局上靠林子豪掃出追平三壘打，幫獅隊攻進3分逆轉戰局，最終獅隊以5：4勝出，下半季勝場開張。  

江承諺今天一開賽雖挨了邱智呈一發陽春砲（生涯第5支首局首打席全壘打），但之後狀況回穩，投完6局用93球收工，被敲4支安打（1轟），送出6次三振，失2分僅1分是自責分，本季防禦率1.99，但勝投被牛棚搞砸。

江承諺上個月滿31歲，在2013年透過中職首屆高中生選秀會進入中職，此戰賽後生涯投球局數累積至1003局，排名中職史上第18，也是現役第3位投球局數破千的投手，僅次於伍鐸（1265局）及中信兄弟鄭凱文（1135.2局）。

台鋼打線先在1局下靠3支連續安打將戰局扳平，2局下曾子祐敲2分打點超前比數，捕手劉時豪在3局下敲安打送回第4分，並且跑出個人生涯第4盜、近9年來首盜。台鋼前6局打完取得4：2領先。

8局上台鋼換上第2任牛棚投手陳柏清，獅隊展開反撲，陳傑憲安打、李丞齡獲保送，接著林子豪掃出三壘打一棒追平，接著靠陳重羽的內野安打跑回超前分，也成為此戰勝利打點。

林子豪今天替補上場，5局下接替陳鏞基上場守一壘，在8局上敲回關鍵一擊、跑回致勝分，拿下單場MVP。

獅隊洋投獅帝芬今天先發5局，被敲出7支安打，有3次四死球保送，失4分都是自責分，逃過敗戰。第6局獅隊推出前任守護神陳韻文，是他本季初登板，中繼1局無失分，接著李軍、邱浩鈞及現任終結者鍾允華各投1局守住勝利，李軍拿下生涯首勝。

獅隊林子豪追平三壘打獲單場MVP。圖／統一獅提供
獅隊林子豪追平三壘打獲單場MVP。圖／統一獅提供

統一獅陳韻文本季初登板。圖／統一獅提供
統一獅陳韻文本季初登板。圖／統一獅提供

台鋼雄鷹江承諺達成生涯1000局投球里程碑。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹江承諺達成生涯1000局投球里程碑。圖／台鋼雄鷹提供

江承諺 林子豪 台鋼

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