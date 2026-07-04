中職／昨天敲6年來首轟 劉時豪今跑出9年來首盜、生涯第4盜

35歲捕手劉時豪今年轉戰台鋼雄鷹後表現大活躍，除了成為球隊十分倚賴的本壘指揮官，本周對上統一獅隊系列賽，打、跑表現更搶戲，昨天敲出個人近6年來首轟、生涯第6轟，今天更跑出9年來首盜，也僅是他生涯第4次盜壘成功。

劉時豪昨天從銳力獅手中敲出一發陽春全壘打，是他生涯13年來的第6發全壘打，也是來到台鋼後的首轟，前一轟已是2020年10月4日在台南球場敲出代打全壘打，苦主為劉軒荅。

展現了久違的長打能力後，劉時豪今天更秀了腳程。2局下首打席先選到四壞球保送上壘，3局下則是從獅隊洋投獅帝芬手中敲出左外野安打，送回二壘上的隊友，接著高聖恩打擊時，劉時豪在無人看管的情況下，冷不防發動盜壘站上二壘，睽違超過9年再跑出盜壘成功。

劉時豪生涯僅在2016、2017年留下的盜壘成功紀錄，生涯前12個球季就只有3盜，前一次已是2017年6月9日還效力於Lamigo桃猿隊時期所跑出。如今在睽違9年後再跑出生涯第4次盜壘成功。