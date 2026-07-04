中職／林承飛挨強襲球送醫 樂天球團更新檢查結果：初步評估沒問題

樂天桃猿隊今天在賽前傳意外，內野手林承飛在賽前練習時，遭隊友打擊練習的強襲球擊中頸部，緊急送醫治療。樂天球團隨後更新他的傷勢狀況，「初步評估沒有問題，防護團隊後續進行進一步的檢查，持續觀察。」

猿隊今天在台中洲際棒球場對戰中信兄弟，賽前林承飛守備練習時，因隊友擊出的強勁平飛球反應不及，遭球直擊頸部倒地，被擔架抬出場並緊急送醫。球團稍後指出，他已在醫院照完斷層掃描，初步評估無大礙，仍會持續檢查和觀察。