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中職／林承飛遭強襲球擊中頸部緊急送醫 太太報平安
樂天桃猿隊今天在台中洲際棒球場對上中信兄弟隊，賽前卻傳出意外，內野手林承飛在賽前練習時，被強襲球擊中頸部附近的位置，當場倒地，並且緊急送醫治療，先發陣容也做調整，改由劉子杰上陣擔任三壘手。
根據現場轉播單位主播林東緯賽前的消息，林承飛今天在賽前練習時，被隊友打擊練習擊出的強襲球直擊頸部位置，當下倒地不起，被擔架抬出場，猿隊球團指出，他已被送醫治療，目前還未有進步一消息。
據了解，林承飛送醫後目前已恢復意識、脫離險境，他的太太心韻隨後在個人社群發文指出，林承飛已致電報平安，「他有報平安了大家不用擔心。」並感謝大家第一時間關心。
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