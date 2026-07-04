中職／卡關13打席達成百安 王念好：終於出來了，1支安打要搞那麼久

富邦悍將隊王念好生涯99安後卡關許久，終於在昨天天母棒球場完成百安，也讓他終於鬆了口氣，「終於出來了啊！1支安打而已，要搞那麼久…」接下來要為好友王苡丞的百安加油，得知他目前72安後，王念好說：「我等一下去激勵他。」

王念好在6月23日就已經達到99安，接下來進度卡關5場，合計13打席0安打、0上壘，6月30日面對統一獅隊之戰更在前3打席造成4個出局數後，第八局的打席被換代打。

王念好坦言，達到99安時，自己就知道即將達成百安，「打到99，就照一樣狀況下去打，想說沒幾個打席就可以完成，沒想到拖了那麼久，拖得越久越有壓力，沒想過到上半季打完都沒有完成。」王念好坦言，想法開始複雜起來，好掌握的球，也會失打。

上半季最終戰被代打換下，王念好自知，「自己當下狀況沒有很好，被換下來也是合情合理，下來就是幫學長他們加油。」在下半季第一戰完成百安，也讓他終於落下心中大石，「終於出來了！」

悍將雙大王在王念好達成百安後，接下來輪到王苡丞挑戰，王念好也說：「他今年可以啦！我回去激勵他，我要叫他完成時請我喝飲料。」他說兩人平常就常一起出去吃飯，通常都是看當天誰找，就是誰多付一點，「可能這禮拜我找他，下禮拜換他找我。」

王念好以2023年第一指名進入悍將，前兩個完整職棒賽季（2024、25年），合計300打席，直到今年才獲穩定出賽，在生涯第4個一軍賽季、第161場出賽、第528打席、第464打數集滿百安，在同梯選秀應屆高中畢業選手中慢於林佳緯（統一獅第一指名）、劉俊緯（味全龍第一指名），同時期林佳緯已在一軍累積893打席。