中職／池恩齊離奇出局法關鍵在提早鬆懈 光總：和張政禹在那邊聊天

富邦悍將隊池恩齊昨天上一壘後因被認定有進壘意圖，味全龍隊一壘手朱育賢補觸殺出局，悍將教頭後藤光尊昨天當下面露無言笑容，今天受訪對此指出，最大的問題在於池恩齊在「in play」的狀態與張政禹聊天，心情太早鬆懈。

張政禹「玩球」出名，近日剛以假動作騙到效力中信兄弟隊的弟弟張士綸，昨天五局上讓池恩齊出局的play又掀起熱議。當時池恩齊敲出內野安打，張政禹還走到一旁和他有說有笑，但張政禹隨後發現二壘鬧空城，急忙跑向二壘補位，池恩齊見狀後也往二壘小跑兩步，因此出現進壘意圖，一壘手朱育賢也隨即將他觸殺出局，形成該局第3個出局數，留下池恩齊一臉錯愕。

後藤當下就面露無言的笑容，今天受訪也證實，第一時間就知道發生了什麼事，因為這是很基本的棒球規則，「秋訓時就有把這個規則提醒所有選手。」

後藤表示，當時二壘沒人，一壘跑壘指導員（葉竹軒）有提醒，張政禹有注意到，「池恩齊也是看到他有這個動作，所以動了一下。」他指出，最大的問題在於池恩齊的鬆懈，「恩齊當時全力衝刺後是safe，那很好，但跑完有點放鬆，和張政禹在那邊聊天。當下仍是in play，所有事情都還有可能發生，他當下心情已經放鬆和別人聊天，這是需要改進的地方。

後藤表示，「除非這個球是完全結束，你要怎麼做都沒關係，但身為野手，比賽中就是要好好觀察、看球在哪裡。」