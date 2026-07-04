中職／澄清沒騙池恩齊 張政禹：是真的就太聰明

富邦悍將隊野手池恩齊昨天被判定有進壘意圖，在一壘被觸殺出局，外界認為被二壘手張政禹的動作騙到，張政禹澄清：「如果我是真的騙，那我就太聰明，但我不是啊。」

龍隊昨天以3比6敗給悍將，5局上發生的插曲引起球迷熱議，池恩齊在2出局、二壘有人時敲出內野安打，然而邊走回一壘邊與二壘手張政禹聊天時，張政禹突然往二壘跑，池恩齊因此跟著動了一下，隨後被一壘手朱育賢觸殺。

由於張政禹日前才用守備動作騙到親弟弟、中信兄弟張士綸，這次被球迷認為「又在騙」，張政禹笑說，如果是真的自己就太厲害，但僅是聽到有人喊「二壘沒人」，所以才趕緊補位，「互換角色，我也可能被觸殺，恩齊其實也沒有錯。只能說朱哥反應很好。」

朱育賢今天接受媒體聯訪時表示，當下原本在注意三壘跑者，聽到有人喊「go!go!go!」才趕快回頭，剛好看到池恩齊動了一下，「我就回去觸殺，當然有沒有進壘意圖就交給裁判判決，我當下把本分做好。」

朱育賢也幫忙張政禹澄清，「他是真的沒有要騙，因為二壘沒有人。」也藉這個案例思考，「如果兩個人真的一起跑，我該不該傳？三壘又有人，傳球發生失誤怎麼辦？」

「棒球就是這麼好玩。」朱育賢認為，這次的案例無論攻方、守方都可以思考，今天若自己是跑者，第一時間沒有跑就會保守一點，但跟著移動也是人之常情，「我是不會跑，因為我跑不贏。」然而池恩齊因為有腳程，「他可能想幫助球隊再進壘。」