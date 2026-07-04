快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

中職／澄清沒騙池恩齊 張政禹：是真的就太聰明

中央社／ 記者蘇志畬台北4日電
味全龍內野手張政禹。記者葉信菉／攝影
味全龍內野手張政禹。記者葉信菉／攝影

2026世足賽

富邦悍將隊野手池恩齊昨天被判定有進壘意圖，在一壘被觸殺出局，外界認為被二壘手張政禹的動作騙到，張政禹澄清：「如果我是真的騙，那我就太聰明，但我不是啊。」

龍隊昨天以3比6敗給悍將，5局上發生的插曲引起球迷熱議，池恩齊在2出局、二壘有人時敲出內野安打，然而邊走回一壘邊與二壘手張政禹聊天時，張政禹突然往二壘跑，池恩齊因此跟著動了一下，隨後被一壘手朱育賢觸殺。

由於張政禹日前才用守備動作騙到親弟弟、中信兄弟張士綸，這次被球迷認為「又在騙」，張政禹笑說，如果是真的自己就太厲害，但僅是聽到有人喊「二壘沒人」，所以才趕緊補位，「互換角色，我也可能被觸殺，恩齊其實也沒有錯。只能說朱哥反應很好。」

朱育賢今天接受媒體聯訪時表示，當下原本在注意三壘跑者，聽到有人喊「go!go!go!」才趕快回頭，剛好看到池恩齊動了一下，「我就回去觸殺，當然有沒有進壘意圖就交給裁判判決，我當下把本分做好。」

朱育賢也幫忙張政禹澄清，「他是真的沒有要騙，因為二壘沒有人。」也藉這個案例思考，「如果兩個人真的一起跑，我該不該傳？三壘又有人，傳球發生失誤怎麼辦？」

「棒球就是這麼好玩。」朱育賢認為，這次的案例無論攻方、守方都可以思考，今天若自己是跑者，第一時間沒有跑就會保守一點，但跟著移動也是人之常情，「我是不會跑，因為我跑不贏。」然而池恩齊因為有腳程，「他可能想幫助球隊再進壘。」

朱育賢 中信 張政禹

延伸閱讀

中職／作證張政禹沒有騙人 朱育賢看罕見case點出判斷跑不跑關鍵在哪

中職／張政禹又騙到對手？ 池恩齊一個move錯愕出局

MLB／去海裡把球撿回來！孟西還原怒嗆「瘋邦」始末：克蕭當時笑到不行

MLB／板凳清空懲處出爐！康崔拉斯、卡瓦利同吞7場禁賽 4人都要上訴

相關新聞

中職／澄清沒騙池恩齊 張政禹：是真的就太聰明

富邦悍將隊野手池恩齊昨天被判定有進壘意圖，在一壘被觸殺出局，外界認為被二壘手張政禹的動作騙到，張政禹澄清：「如果我是真的...

中職／葉君璋久違打擊為明年2月OB賽 自嘲打得爛要長期備戰

味全龍隊今天在天母棒球場迎戰富邦悍將隊，選手賽前打擊練習開始前，打擊籠內先出現罕見身影，總教練葉君璋上場打擊，原以為是為明星賽備戰，葉總透露是明年二月西武獅隊來台的OB賽，他虧自己打得有夠爛，所以要從現在就開始長期訓練。

中職／收到訊息是費仔仍有美職關注 龍隊領隊：盼他在那邊繼續努力

費爾柴德（Stuart Fairchild）成為自由球員，下一步動向備受關注，味全龍隊證實有與他接觸，領隊丁仲緯表示，目前了解是美職球隊對他還是有興趣，「我們還是期盼他可以在那邊努力打拚。」

中職／劉俊緯守外野已在腦中醞釀許久 葉總評價：只差郭天信一點

味全龍隊昨天啟用劉俊緯職棒生涯首度在比賽中防守外野，總教練葉君璋透露，這是討論已久的安排，21歲的劉俊緯還有很多發展空間，教練團思考的是如何將他留在打線內。看他昨天的外野滑接，葉總笑說：「看起來只比天信差一點。」

中職／作證張政禹沒有騙人 朱育賢看罕見case點出判斷跑不跑關鍵在哪

富邦悍將隊池恩齊昨天上一壘後因被認定有進壘意圖，味全龍隊一壘手朱育賢補觸殺出局，張政禹的動作第一時間被外界解讀「又在騙」，事後還原不是在騙。在海景第一排直擊這一幕的朱育賢幫他作證不是在騙，「我有看（訪問）影片，其實他講得很誠懇，可能當下不知道的會覺得他在騙人，他是真的沒在騙人。」

中職／費爾柴德打中職有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）成為自由球員，下一步動向備受矚目，傳出中職球隊也是選項，味全龍隊教頭葉君璋證實，龍隊是其中一支接觸球隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。