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中職／葉君璋久違打擊為明年2月OB賽 自嘲打得爛要長期備戰
味全龍隊今天在天母棒球場迎戰富邦悍將隊，選手賽前打擊練習開始前，打擊籠內先出現罕見身影，總教練葉君璋上場打擊，原以為是為明星賽備戰，葉總透露是明年二月西武獅隊來台的OB賽，他虧自己打得有夠爛，所以要從現在就開始長期訓練。
賽前媒體尚未開工，進到記者室尋覓球探的郭天信先分享新聞素材，「葉總在打擊！」仔細一看，真的是葉總正在揮汗練習，每打完一回合就下來戳手手，看得出久違打擊。
葉總透露，是因為明年二月的OB賽，「這真的要準備，不然沒辦法。」他說自己平常雖然還是有在運動，但沒有打擊，備戰OB賽必須展開長期訓練，「好玩就好啦！」
葉總曾在明星賽參戰「鐵捕封殺王」，被問到今年是否再次參與明星賽的競技項目，葉總還沒聽完提問就給出回應：「不要！一次就好，是很好玩，但不要。」
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