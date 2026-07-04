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中職／收到訊息是仍有美職關注 龍隊領隊：盼費仔在那邊繼續努力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
費爾柴德成為自由球員後引發中職關注，味全龍雖曾接觸，但目前研判美職仍有球隊有意，球團盼他留在美國持續努力。 中央社
費爾柴德成為自由球員後引發中職關注，味全龍雖曾接觸，但目前研判美職仍有球隊有意，球團盼他留在美國持續努力。 中央社

2026世足賽

費爾柴德（Stuart Fairchild）成為自由球員，下一步動向備受關注，味全龍隊證實有與他接觸，領隊丁仲緯表示，目前了解是美職球隊對他還是有興趣，「我們還是期盼他可以在那邊努力打拚。」

費爾柴德今年在世界棒球經典賽靠成績一舉讓全台球迷認識，隨著遭到守護者指定讓渡、成為自由球員，球迷也相當關心他的下一步，是否有機會踏向中職舞台。

龍隊教頭葉君璋證實，龍隊是與他接觸的其中一隊；丁仲緯表示，一直都與他的經紀公司有合作關係，陸續有在了解他的近況，看後續是否有進一步合作機會，目前得到的訊息是美職球隊還是對他有興趣，龍隊也期盼他能在那邊繼續努力。

丁仲緯表示，「目前洋將配置還是維持一樣、沒有改變，蔣銲也朝繼續合作的方向洽談。」

中職 味全龍 費爾柴德

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