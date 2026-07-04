中職／劉俊緯守外野已在腦中醞釀許久 葉總評價：只差郭天信一點

味全龍隊昨天啟用劉俊緯職棒生涯首度在比賽中防守外野，總教練葉君璋透露，這是討論已久的安排，21歲的劉俊緯還有很多發展空間，教練團思考的是如何將他留在打線內。看他昨天的外野滑接，葉總笑說：「看起來只比天信差一點。」

龍隊昨天開啟守位實驗室，其中包括八局上將劉俊緯移防左外野，而他過去在一軍、二軍完全沒有外野守備紀錄，昨天寫下初體驗。

劉俊緯一改守外野，第一位打者林澤彬就挑戰左外野防區，這球在他手套前落地後彈到後方；第二次守備機會則在九局上戴培峰的打席，在界外區上演精彩滑接，讓追過去的兩位學長劉基鴻推頭鼓勵、張政禹高舉手手。

葉君璋指出，這是教練團一直有在討論的調度，「吉力吉撈回來後，勢必會有排擠效應，有討論是不是可以把他移到外野，打擊部分會有比較大空間。」

葉君璋表示，過去一直沒有執行，是因龍隊二游人選並沒有那麼多，如果出現傷兵，讓他再回到內野可能不容易馬上適應，所以才將他先留在內野，「接下來會做適度安排，內野、外野都去嘗試。」葉君璋強調，以劉俊緯的年紀，也許還有很多發展空間，他的打擊搶眼，如何把他留在打序內是教練團一直在思考的事。

評價劉俊緯昨天的外野守備功力，葉總笑說，第一球換作其他人可能也沒什麼機會，而劉俊緯只差一點點，至於第二球，「看起來只比天信差一點。」