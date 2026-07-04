中職／作證張政禹沒有騙人 朱育賢看罕見case點出判斷跑不跑關鍵在哪

富邦悍將隊池恩齊昨天上一壘後因被認定有進壘意圖，味全龍隊一壘手朱育賢補觸殺出局，張政禹的動作第一時間被外界解讀「又在騙」，事後還原不是在騙。在海景第一排直擊這一幕的朱育賢幫他作證不是在騙，「我有看（訪問）影片，其實他講得很誠懇，可能當下不知道的會覺得他在騙人，他是真的沒在騙人。」

張政禹「玩球」出名，近日剛以假動作騙到效力中信兄弟隊的弟弟張士綸，昨天五局上讓池恩齊出局的play又掀起熱議：「張政禹又在騙了」、「張政禹以後沒人要跟你當朋友了」。直到他賽後澄清，是因悍將一壘指導教練葉竹軒說二壘沒人補位，自己一看真的沒人，才著急過去，並非想要騙人。

一壘手朱育賢當下的反應，也是可以抓到這個出局數的關鍵，當時見狀隨即回頭觸殺池恩齊，也向壘審比手勢示意他有進壘意圖，1秒摸透場上局勢。

朱育賢還原當下，「當時很吵雜，有聽到gogogo，也不知道哪邊發出來，可能也是有聽到這個聲音，政禹才發現二壘沒人。」朱育賢說，張政禹當時是真的在聊天，聽到後，發現二壘真的沒人、所以要去二壘，「我是有看到他（池恩齊）有個動作往二壘去，就去touch，看裁判怎麼判，後面就是裁判認定他有進壘意圖，這也是裁判主觀認定。」

「棒球就是這麼好玩。」朱育賢碰到這個罕見case，也直言很有意思，他透露，「教練也是有跟我們講，像碰到暴傳，正常都會想再進壘，但如果已經補位接到球就不要去管，因為只要有一個動作，就會被認定有進壘意圖。」

朱育賢指出，以昨天的狀況，「如果跑者第一時間發現、去跑，應該是很簡單的safe，大家會覺得這個選手很會玩球；當是被注意到、被提醒，就會比較有風險，應該選擇不要冒險，因為一三壘、兩出局，還有攻勢在進行。」

朱育賢超宏觀看待這個案例，甚至從對手角度出發，「我覺得這是人之常情，聽到第一時間會想要往二壘去。」如果換成自己，朱育賢笑說：「如果是我，應該不會跑，跑了應該會死在兩步前，他是有速度的，可能也是想要幫助球隊再進壘。」