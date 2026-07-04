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中職／費爾柴德來台打球有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

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中職／費爾柴德來台打球有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）成為自由球員，下一步動向備受矚目，傳出中職球隊也是選項。 路透
台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）成為自由球員，下一步動向備受矚目，傳出中職球隊也是選項。 路透

2026世足賽

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）成為自由球員，下一步動向備受矚目，傳出中職球隊也是選項，味全龍隊教頭葉君璋證實，龍隊是其中一支接觸球隊。

「我們應該是其中一隊。」葉君璋指出，確實有在討論此事，也有和領隊討論過，與他接觸之後，也要看球隊目前狀況。

葉君璋進一步指出，主要原因在於蔣銲，雖然他傾向續留，但還沒有百分之百確定，「還沒簽約之前都不算數，所以才會去考慮這件事，如果他真的離開了，的確是有空間，他（費爾柴德）可能會是我們滿不錯的人選。」

葉君璋表示，經典賽時，打擊教練張建銘及吉力吉撈．鞏冠有觀察費爾柴德，「他們兩個的評估應該是滿客觀，值得參考，應該是滿正面。」被問到費爾柴德能力是否相當於張育成等級，葉君璋回應：「我覺得打擊能力應該有得比，他的速度也滿快，守備也很不錯，各方面條件都很好。」

葉君璋 台美 費爾柴德

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