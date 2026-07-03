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中職／獲單場MVP賽後訪問怎麼拍？ 「小編」范國宸苦惱：比打球還難

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將范國宸拿下單場MVP。記者葉信菉／攝影
富邦悍將范國宸拿下單場MVP。記者葉信菉／攝影

2026世足賽

富邦悍將隊長范國宸自今年5月中旬起，在球隊贏球的賽後當起「小編」，對單場MVP進行訪問，影片發出後獲得不錯的迴響，拍了16場比賽之後，今天輪到他自己成為單場MVP，賽後該怎麼進行今天的賽後訪問？范國宸也笑說很煩腦，「這比打球還難。」

悍將今天在下半季首戰以6：3擊退味全龍隊，打下好的開始，范國宸單場3安猛打賞，在首局就揮出二壘打敲回2分，打下此戰勝利打點，獲選單場MVP。

范國宸過去一個半月都是擔任單場MVP訪問的掌鏡者和提問者，賽後他透露：「其實我回去有算一下，已經10幾場了，幾乎都是（李）東洺，自己夜深人靜的時候也會想到，如果有一天是自己的時候到底要怎麼辦？但是一直沒想到該怎麼辦。」

自從當起小編之後，今天總算輪到自己拿下MVP，賽後被問及，今天要問MVP什麼問題？范國宸笑說：「很煩惱，這比打球還難，我等一下想一下，看是請誰訪問我，還是自己對著鏡子訪問，待會大家拭目以待。」

會開始拍攝單場MVP賽後訪問，源於王苡丞在5月20日生涯首度獲選單場MVP，范國宸說：「那時候看他在外面訪問，就覺得很新奇，幫他拍一下，沒想到效果好像不錯，漸漸地，（李）東洺越拿多次，然後（張）育成⋯⋯。」

范國宸也說，其實訪問很簡短，但大家都很開心可以接受訪問，對球隊的氣氛和凝聚力也都有正面影響，「如果可以延續，當然延續下去，但如果自己真的沒東西可以問，就不會再延續下去。」

悍將隊今年上半季打下球團史半季最佳成績，進入下半季後又在首戰就從上半季奪冠的味全龍手中先開胡，范國宸說「味全龍是一支很完整的球隊，我們在下半季第一周就對到他們，對球員和整體來講，都是比較難的開始，先拿到第一場勝利，球員和團隊間也會有更大的信心。」

富邦悍將下半季首戰擊敗味全龍。記者葉信菉／攝影
富邦悍將下半季首戰擊敗味全龍。記者葉信菉／攝影

范國宸 中職 富邦悍將 味全龍

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