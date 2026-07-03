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中職／劉時豪相隔2098天開轟 雄鷹9局守住滿壘危機收拾獅隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
劉時豪時隔6年開轟，敲出統一獅隊洋投銳力獅敲出陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
劉時豪時隔6年開轟，敲出統一獅隊洋投銳力獅敲出陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

2026世足賽

台鋼雄鷹隊休息整整1周迎戰下半季，今天攻勢一波接一波，連劉時豪都時隔6年開轟，林詩翔九局上驚險守住滿壘危機，雄鷹終場以6：3擊敗統一獅隊。

雄鷹此役前3局都有分數進帳，首局曾子祐敲安後靠盜壘、暴投站上三壘，吳念庭以高飛犧牲打先馳得點，第二局王柏融、藍寅倫安打開路，曾昱磬以高飛犧牲打送回分數，第三局奇景上演，劉時豪敲出陽春砲。

劉時豪前一轟，已是2020年10月4日的塵封往事，面對統一獅隊劉軒荅代打開轟，距今已經相隔2098天。

雄鷹步步擴大優勢，第五局曾子祐一壘打、王博玄二壘打取得4：0領先，獅隊洋投銳力獅最終先發6局失4分，獅隊則在雄鷹先發投手艾速特6局無失分退場後展開反撲，一度追近到2：4。

雄鷹八局下王柏融從姚杰宏手中敲出兩分砲，再拉開4分領先，雄鷹第九局推出許峻暘關門，面對2位打者都沒解決，逼出終結者林詩翔，一出局後被邱智呈敲安追近3分差，兩出局後再保送陳傑憲塞成滿壘，危機時刻讓林子豪打向三壘界外區遭到接殺，沒讓到手勝利翻盤。

劉時豪時隔6年開轟，敲出統一獅隊洋投銳力獅敲出陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
劉時豪時隔6年開轟，敲出統一獅隊洋投銳力獅敲出陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

劉時豪 中職 曾子祐 台鋼雄鷹 統一獅 王柏融 吳念庭

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