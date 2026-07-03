中職／范國宸3安2打點帶頭 悍將掃14安下半季首戰6：3屠龍

中華職棒下半季賽事今天開戰，上半季排名前二的味全龍隊、富邦悍將隊在天母棒球場進行交手，悍將打線單場掃出14支安打，在隊長范國宸單場3安2打點的帶頭之下，終場以6：3拿下勝利，延續上半季尾聲的好狀況，拉出4連勝。

龍隊今天排出上半季拿下8勝的梅賽鍶先發，悍將一開賽就有攻勢，張育成獲保送、申皓瑋敲安打，范國宸再揮出左外野二壘打，先打下2：0領先。2局上王念好、林澤彬接連2支二壘打再添第3分。龍隊則是在3局下靠3支接連安打追回1分。

4局上悍將林澤彬敲內野安打，張育成接著擊出游擊滾地球也形成內野安打，同時游擊手拿莫・伊漾發生傳球失誤，悍將再攻回1分。

悍將在5局上又有攻勢，范國宸、戴培峰接連安打，2出局後攻佔二、三壘，蔡佳諺擊出左外野安打先送回三壘上的范國宸，戴培峰衝回本壘的攻防，經過電視輔助判決判定安全回壘，悍將隊拉開6：2領先。

8局下悍將張奕登板，被連敲3支安打失1分，但成功製造雙殺止血。第9局則由守護神曾峻岳登板關門，拿下本季第17次救援成功，仍是聯盟救援王。

悍將先發投手魔力藍此戰主投6局用110球，挨7支安打，有2次保送，送出6次三振，失2分，拿下本季第6勝。

悍將打線今天單場揮出14支安打，隊長范國宸3安2打點拿下單場MVP，開路先鋒林澤彬也有3安表現。

龍隊梅賽鍶此戰僅投4.2局，被敲出11支安打，有1次保送，送出5次三振，失6分（5分自責分），是他本季首度投不滿5局，吞第3敗。之後登板的李超、趙璟榮、張鈞守皆無失分。

龍隊此戰也揮出10支安打，但僅換回3分。劉俊緯今天擔任先發三壘手，單場3安1打點。8局上還被調往左外野，生涯首度以外野手身份出賽，且馬上有守備機會，面對林澤彬擊出的飛球沒能確實接進手套形成安打，9局上則有一次美技滑接表現。

味全龍劉俊緯3安猛打賞。記者葉信菉／攝影

富邦悍將開路先鋒林澤彬單場3安猛打賞。記者葉信菉／攝影

富邦悍將開路先鋒林澤彬單場3安猛打賞。記者葉信菉／攝影