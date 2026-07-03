中職／范國宸3安2打點帶頭 悍將掃14安下半季首戰6：3屠龍
中華職棒下半季賽事今天開戰，上半季排名前二的味全龍隊、富邦悍將隊在天母棒球場進行交手，悍將打線單場掃出14支安打，在隊長范國宸單場3安2打點的帶頭之下，終場以6：3拿下勝利，延續上半季尾聲的好狀況，拉出4連勝。
龍隊今天排出上半季拿下8勝的梅賽鍶先發，悍將一開賽就有攻勢，張育成獲保送、申皓瑋敲安打，范國宸再揮出左外野二壘打，先打下2：0領先。2局上王念好、林澤彬接連2支二壘打再添第3分。龍隊則是在3局下靠3支接連安打追回1分。
4局上悍將林澤彬敲內野安打，張育成接著擊出游擊滾地球也形成內野安打，同時游擊手拿莫・伊漾發生傳球失誤，悍將再攻回1分。
悍將在5局上又有攻勢，范國宸、戴培峰接連安打，2出局後攻佔二、三壘，蔡佳諺擊出左外野安打先送回三壘上的范國宸，戴培峰衝回本壘的攻防，經過電視輔助判決判定安全回壘，悍將隊拉開6：2領先。
8局下悍將張奕登板，被連敲3支安打失1分，但成功製造雙殺止血。第9局則由守護神曾峻岳登板關門，拿下本季第17次救援成功，仍是聯盟救援王。
悍將先發投手魔力藍此戰主投6局用110球，挨7支安打，有2次保送，送出6次三振，失2分，拿下本季第6勝。
悍將打線今天單場揮出14支安打，隊長范國宸3安2打點拿下單場MVP，開路先鋒林澤彬也有3安表現。
龍隊梅賽鍶此戰僅投4.2局，被敲出11支安打，有1次保送，送出5次三振，失6分（5分自責分），是他本季首度投不滿5局，吞第3敗。之後登板的李超、趙璟榮、張鈞守皆無失分。
龍隊此戰也揮出10支安打，但僅換回3分。劉俊緯今天擔任先發三壘手，單場3安1打點。8局上還被調往左外野，生涯首度以外野手身份出賽，且馬上有守備機會，面對林澤彬擊出的飛球沒能確實接進手套形成安打，9局上則有一次美技滑接表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。