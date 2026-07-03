中職／林泓育1支超前安不夠再補超前犧牲打 兄弟3度4連敗只比1隊少

中信兄弟隊上半季以3連敗收尾，今天在下半季首戰又以3：5不敵樂天桃猿隊，吞下本季第3次4連敗，次數僅次於猿隊的5次。

兄弟由洋投羅戈先發，投5.2局被敲10安打、失5分，猿隊一開賽就有攻勢，林立、陳晨威敲安，林泓育的二壘打先送回2分，李勛傑安打追加1分打點，猿隊單局攻下3分；第五局林立的三壘打開路，林泓育以高飛犧牲打再度建功，單場第二度幫助猿隊超前，第六局則是李勛傑、馬傑森的安打串連。

猿隊洋投威能帝投得也不輕鬆，尤其面對兄弟裡的兄弟，一局下岳政華、岳東華接連敲二壘打，各挹注1分打點，第三局岳政華打向中外野全壘打牆，先打到禾聯家電的廣告帆布後反彈，沿著牆角滾到龍角散廣告底下，而中外野手陳晨威一開始就因撞牆倒地，起身後要再追球、撿球，已經來不及阻擋岳政華連衝4個壘包。

岳政華生涯首度敲出場內全壘打，聯盟史上則是第49支，前一次為去年8月10日統一獅隊朱迦恩；中信兄弟球團史則是第5人，前4人依序是2014年8月14日張志豪、2016年3月19日張正偉、2016年8月18日陳子豪、2022年5月20日高宇杰。

威能帝開賽連續3局都被敲出長打，第4局起未再讓兄弟站上得點圈，最終繳出7局僅被6安打、失3分優質先發，拿下本季第4勝。

本季各隊4連敗（以上）次數 樂天桃猿 5次 中信兄弟 3次 統一獅 2次 台鋼雄鷹 1次 富邦悍將 0次 味全龍 0次