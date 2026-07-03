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中職／張政禹又騙到對手？ 池恩齊一個move錯愕出局

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍內野手張政禹。記者葉信菉／攝影
味全龍內野手張政禹。記者葉信菉／攝影

2026世足賽

味全龍隊內野手張政禹3天前用守備「假動作」騙到弟弟張士綸，今天對上富邦悍將隊，5局上又用巧妙的守備反應，成功騙到出局數，也替球隊化解該局的危機，苦主則是悍將內野手池恩齊。

張政禹為龍隊上半季奪冠的功臣之一，日前也被總教練葉君璋誇讚，現在在場上更會「玩球」，上半季不僅有盜本壘的大膽演出，本周在守備更是連續兩周在比賽騙到對手。

6月30日龍隊與中信兄弟之戰，張政禹擔任游擊手，6局上張士綸安打上壘後，下一棒許基宏再敲安打，但壘上的張士綸沒注意球的落點，繞過二壘時因親哥哥張政禹做出接球的「假動作」，讓他停一度停下腳步，之後確認是安打後才轉身繼續跑向三壘。

張政禹成功騙到弟弟後，今天再出招。5局上悍將取得6：2領先，2出局二壘有人時，池恩齊從李超手中揮出游擊方向的內野安打，跑過一壘確認安全上壘後停下腳步，擔任二壘手的張政禹還走到一旁和他有說有笑，但張政禹隨後發現二壘鬧空城，急忙跑向二壘補位，池恩齊見狀後也往二壘小跑兩步，因此出現進壘意圖，一壘手朱育賢也隨即將他觸殺出局，形成該局第3個出局數，留下池恩齊一臉錯愕。

味全龍內野手張政禹。記者葉信菉／攝影
味全龍內野手張政禹。記者葉信菉／攝影

張政禹 中職 葉君璋 味全龍 富邦悍將

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