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棒球／LLB亞太區次青少棒賽 桃園新明奪冠晉世界賽

中央社／ 台北3日電

2026世足賽

世界少棒聯盟（LLB）亞太區賽事今天落幕，桃園新明國中奪得次青少棒組冠軍搶下代表權，將前往美國參加世界賽；少棒組台東紅葉國小在冠軍戰敗給地主韓國隊，無緣威廉波特。

新明國中在本屆賽事先以13比0完封日本取得首勝，隨後以15比0、15比0連勝美屬薩摩亞、北馬里亞納群島取得預賽小組第1，並在四強戰11比0擊敗香港，冠軍戰再次對上日本隊又以14比0拿下勝利。

透過台灣世界少棒聯盟新聞稿，新明總教練黃韋志表示：「比賽過程不斷要求選手保持專注，也很開心選手都能做到，展現強大的奪冠企圖心。接下來回台後將針對打擊及投手再做調整，準備8月的世界賽。」

紅葉國小在少棒組同樣取得分組第一，四強戰以13比2擊敗紐西蘭，然而冠軍戰卻遭到韓國隊壓制，打線無法有效串連，以1比3輸球無緣前進美國。

LLB次青少棒組世界賽將於美國時間8月9日至16日於密西根州的泰勒舉行，新明國中挑戰隊史第7冠及台灣連續5年衛冕。

LLB亞太區次青少棒

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