中職／岳政華生涯首支場內全壘打 兄弟球團史第5人

中信兄弟隊岳政華的本季第3轟、生涯第26轟，跑出生涯首支場內全壘打，第三局面對樂天桃猿隊洋投威能帝直擊中外野全壘打牆，連衝4個壘包跑回分數，用腿開砲幫助黃衫軍以3：3追平戰局。

猿隊一開賽就有攻勢，單局4支安打攻下3分，兄弟的反撲就從「兄弟」發難，一局下岳政華、岳東華接連敲二壘打，各挹注1分打點，追近到2：3。

第三局岳政華打向中外野全壘打牆，先打到禾聯家電的廣告帆布後反彈，沿著牆角滾到龍角散廣告底下，而中外野手陳晨威一開始就因撞牆倒地，起身後要再追球、撿球，已經來不及阻擋岳政華連衝4個壘包。

岳政華生涯首度敲出場內全壘打，聯盟史上則是第49支，前一次為去年8月10日統一獅隊朱迦恩；中信兄弟球團史則是第5人，前4人依序是2014年8月14日張志豪、2016年3月19日張正偉、2016年8月18日陳子豪、2022年5月20日高宇杰。