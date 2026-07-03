快訊

一票大咖影星鏡頭前懺悔？川普發AI影片扮醫生 開酸「全部都有病」

半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

新北林口萬家福驚傳砍人！男持刀揮舞喋血 落網竟稱「什麼都不記得」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／副總統蕭美琴、AIT會長谷立言共同開球 蔡英文也來了

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
賽前開球合照，左起2025威廉波特MVP林晉擇、酷澎全球事務長Robert Porter、副總統蕭美琴、AIT處長谷立言、味全龍台美混血球員陳思仲。記者葉信菉／攝影
賽前開球合照，左起2025威廉波特MVP林晉擇、酷澎全球事務長Robert Porter、副總統蕭美琴、AIT處長谷立言、味全龍台美混血球員陳思仲。記者葉信菉／攝影

2026世足賽

中華職棒今天在天母棒球場進行味全龍隊與富邦悍將隊之戰，為慶祝美國250周年，美國在台協會（AIT）也在今晚舉辦「台美友好之夜：美國建國250週年America Day x American NightMarket」慶祝活動，由AIT處長谷立言（Raymond Greene）及副總統蕭美琴共同開球，為比賽揭開序幕。

AIT歡慶美國建國250周年，今晚的慶祝活動在天母球場熱鬧展開，與他一起開球的重量級VIP也揭曉，副總統蕭美琴親臨球場參與活動，這也是總統賴清德自2024年5月上任以來，首次有副元首到中華職棒賽事開球，前總統蔡英文也低調現身貴賓室觀賽。

蕭美琴表示：「今天很高興可以跟球迷們一起參加台美友好之夜，來祝賀美國獨立建國250周年，今年也是台灣總統直選、主權在民30周年的紀念，我們跟美國一樣，民主自由是我們的信念，但是棒球是我們共同的嗜好，也是我們最熱愛的、拉近台美距離的，大家一起為雙方球團加油。」

賽前由蕭美琴擔任開球投手、谷立言擔任打者，並由味全龍隊台美混血球員陳思仲擔任接球捕手；另一組開球嘉賓則是酷澎全球事務長Robert Porter擔任投手、去年拿下威廉波特MVP的林晉擇擔任打者，接球捕手為美籍洋將伍鐸；並由知名女性裁判劉柏君擔任主審，一同參與熱鬧的開球儀式。

谷立言賽前致詞時表示，「很榮幸今天能跟大家一起慶祝美國建國250週年，今天晚上有超過200個美國AIT的同事，跟大家一起享受我們都共同最愛的運動—棒球。」他也感謝所有合作夥伴的支持，包括美商Coupang酷澎、EpNex橋翼、天母球場及龍隊球團、球迷和啦啦隊。

谷立言在媒體聯訪時指出，今年為慶祝美國建國250周年的重要里程碑，將有一系列活動，尤其明天的最高潮就是將在台北101、台北松菸、高雄辦事處的中港大樓、衛武營、流行音樂中心等地，將點亮美國國旗代表的藍紅白顏色。

谷立言也說，AIT希望用今年的活動來凸顯美國跟台灣共同的價值、共同利益，「在民主上，今年剛好也是台灣總統直選30週年，凸顯同樣的民主價值；在經濟上，美國是台灣最大的貿易夥伴，也是最大的投資目的地。而且我們在各個領域，有非常密切的關係。」

AIT處長谷立言（左）與蕭美琴（右）共同開球。記者葉信菉／攝影
AIT處長谷立言（左）與蕭美琴（右）共同開球。記者葉信菉／攝影

副總統蕭美琴擔任開球嘉賓。記者葉信菉／攝影
副總統蕭美琴擔任開球嘉賓。記者葉信菉／攝影

谷立言 蕭美琴 蔡英文

延伸閱讀

影／慶祝美國建國250週年 蕭美琴：棒球拉近台美距離

台美友好之夜3日天母棒球場登場 AIT處長谷立言開球

AIT與台灣共同響應「自由250」全球點燈活動 歡慶美國建國250週年

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

相關新聞

中職／岳政華生涯首支場內全壘打 兄弟球團史第5人

中信兄弟隊岳政華的本季第3轟、生涯第26轟，跑出生涯首支場內全壘打，第三局面對樂天桃猿隊洋投威能帝直擊中外野全壘打牆，連衝4個壘包跑回分數，用腿開砲幫助黃衫軍以3：3追平戰局。

中職／副總統蕭美琴、AIT會長谷立言共同開球 蔡英文也來了

中華職棒今天在天母棒球場進行味全龍隊與富邦悍將隊之戰，為慶祝美國250周年，美國在台協會（AIT）也在今晚舉辦「台美友好之夜：美國建國250週年America Day x American NightMarket」慶祝活動，由AIT處長谷立言（Raymond Greene）及副總統蕭美琴共同開球，為比賽揭開序幕。

中職／悍將收到亞運支援徵詢 林威助：參賽人選未定

今年名古屋亞運棒球項目尋求中職戰力支援，味全龍隊劉基鴻有望出賽，富邦悍將也有提供名單供中華民國棒球協會參考，但執行副領隊...

中職／阿部雄大近況不佳降二軍 威戈神近期有望復出先發

富邦悍將隊今天迎接下半季首戰，到天母棒球場作客對上味全龍隊，近期先發表現不理想的日籍投手阿部雄大被降二軍，洋投威戈神預計將在暌違近3個月後重返一軍。

中職／球季中獲徵召參與亞運 劉基鴻坦言有點兩難

愛知－名古屋亞運棒球賽事將在9月19日至10月4日登場，其中棒球賽事預計在9月21至27日舉行，中華成棒隊力拚暌違20年的亞運金牌，將由業餘和職業選手組隊參賽，味全龍隊總教練葉君璋今天搶先揭露，陣中主戰三壘手劉基鴻獲徵召，有望參賽。

中職／劉基鴻獲徵召有望打亞運 葉總：影響最少的情況下做最大支援

中華職棒下半季賽事今天展開，上半季奪冠的味全龍隊今天在主場迎戰富邦悍將隊，主力三壘手劉基鴻輪休位先發，總教練葉君璋透露，他有可能在9月被徵召去打亞運，因此也藉由現在的機會，看看屆時陣中誰能補上他的空缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。