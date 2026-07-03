中職／副總統蕭美琴、AIT會長谷立言共同開球 蔡英文也來了

中華職棒今天在天母棒球場進行味全龍隊與富邦悍將隊之戰，為慶祝美國250周年，美國在台協會（AIT）也在今晚舉辦「台美友好之夜：美國建國250週年America Day x American NightMarket」慶祝活動，由AIT處長谷立言（Raymond Greene）及副總統蕭美琴共同開球，為比賽揭開序幕。

AIT歡慶美國建國250周年，今晚的慶祝活動在天母球場熱鬧展開，與他一起開球的重量級VIP也揭曉，副總統蕭美琴親臨球場參與活動，這也是總統賴清德自2024年5月上任以來，首次有副元首到中華職棒賽事開球，前總統蔡英文也低調現身貴賓室觀賽。

蕭美琴表示：「今天很高興可以跟球迷們一起參加台美友好之夜，來祝賀美國獨立建國250周年，今年也是台灣總統直選、主權在民30周年的紀念，我們跟美國一樣，民主自由是我們的信念，但是棒球是我們共同的嗜好，也是我們最熱愛的、拉近台美距離的，大家一起為雙方球團加油。」

賽前由蕭美琴擔任開球投手、谷立言擔任打者，並由味全龍隊台美混血球員陳思仲擔任接球捕手；另一組開球嘉賓則是酷澎全球事務長Robert Porter擔任投手、去年拿下威廉波特MVP的林晉擇擔任打者，接球捕手為美籍洋將伍鐸；並由知名女性裁判劉柏君擔任主審，一同參與熱鬧的開球儀式。

谷立言賽前致詞時表示，「很榮幸今天能跟大家一起慶祝美國建國250週年，今天晚上有超過200個美國AIT的同事，跟大家一起享受我們都共同最愛的運動—棒球。」他也感謝所有合作夥伴的支持，包括美商Coupang酷澎、EpNex橋翼、天母球場及龍隊球團、球迷和啦啦隊。

谷立言在媒體聯訪時指出，今年為慶祝美國建國250周年的重要里程碑，將有一系列活動，尤其明天的最高潮就是將在台北101、台北松菸、高雄辦事處的中港大樓、衛武營、流行音樂中心等地，將點亮美國國旗代表的藍紅白顏色。

谷立言也說，AIT希望用今年的活動來凸顯美國跟台灣共同的價值、共同利益，「在民主上，今年剛好也是台灣總統直選30週年，凸顯同樣的民主價值；在經濟上，美國是台灣最大的貿易夥伴，也是最大的投資目的地。而且我們在各個領域，有非常密切的關係。」

AIT處長谷立言（左）與蕭美琴（右）共同開球。記者葉信菉／攝影