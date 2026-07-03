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影／慶祝美國建國250週年 蕭美琴：棒球拉近台美距離
為慶祝美國建國250週年，美國在台協會於台北市天母棒球場舉辦「台美友好之夜：美國建國250週年 America Day x American Night Market」慶祝活動，美國在台協會處長谷立言與副總統蕭美琴一同參與開球儀式。
蕭美琴祝賀美國建國250週年，並強調今天也是台灣總統直選的30週年紀念，台灣跟美國一樣，民主自由是共同的信念，但是棒球是雙方共同的嗜好，並且拉近台美距離。並呼籲大家一起為雙方球隊加油。
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