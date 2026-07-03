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中職／悍將收到亞運支援徵詢 林威助：參賽人選未定
今年名古屋亞運棒球項目尋求中職戰力支援，味全龍隊劉基鴻有望出賽，富邦悍將也有提供名單供中華民國棒球協會參考，但執行副領隊林威助表示，確定人選尚未出爐。
過往亞運棒球項目，國家隊皆會從職棒球員中尋求戰力以組建陣容，據了解，今年中華職棒6隊都有收到徵詢，味全龍隊總教練葉君璋今日受訪透露，三壘手劉基鴻可能披上國家隊戰袍出賽。
林威助今天接受媒體聯訪時表示，悍將球團已收到棒協詢問，並提出名單，「目前還沒有確定人選，我們確定後會再跟各位告知。」而入選人數也尚未確定，「名單我們是提供蠻多人的。」
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