中職／阿部雄大近況不佳降二軍 威戈神近期有望復出先發

富邦悍將隊今天迎接下半季首戰，到天母棒球場作客對上味全龍隊，近期先發表現不理想的日籍投手阿部雄大被降二軍，洋投威戈神預計將在暌違近3個月後重返一軍。

阿部雄大今年5月在一軍亮相後，連兩戰拿下勝投、連3場優質先發，但他在6月11日對統一獅隊繳出6局無失分表現奪下第3勝，之後又吞下二連敗，且近兩場先發發別僅投4.1局失4分、2.2局失2分，目前防禦率4.04。

悍將今天將阿部雄大下放二軍，總教練後藤光尊指出，考量他最近的投球內容，以及他目前沒辦法表現出他理想的投球狀態。

阿部雄大過去在日本社會人隊打拚，僅管一年的投球局數破百，但每個大賽之間都有休息，職棒則是每天都要備戰，每次投完都要繼續準備下一場輪值，和社會人的賽事很不一樣。

因此阿部來到職棒面對密集的賽事，後藤光尊認為，他投到現在出現這樣的狀況，確實在預期之中，「他相信自己的體力很好，但他過去沒有職棒打一整年的經驗過，會出現一些比較疲累的狀態，加上台灣的天氣很熱，對阿部來說體力消耗非常大。」

「光總」雖明白阿部雄大目前遇上的狀況，但也爆料阿部的料，「他本人沒有很喜歡大家跟他說『你累了嗎？』、『身體還好嗎？』只要問他，他就會生氣。」

在阿部降二軍之後，悍將隊預計會從二軍拉上洋投威戈神補上先發輪值的位置。威戈神今年僅開季在一軍出賽3場，拿下1勝2敗、防禦率6.92，之後因右手肘傷勢在二軍養傷，6月下旬已在二軍恢復出賽，近期有望重返一軍。