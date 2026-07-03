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中職／球季中獲徵召參與亞運 劉基鴻坦言有點兩難

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻獲徵召參與名古屋亞運。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻獲徵召參與名古屋亞運。圖／味全龍隊提供

2026世足賽

愛知－名古屋亞運棒球賽事將在9月19日至10月4日登場，其中棒球賽事預計在9月21至27日舉行，中華成棒隊力拚暌違20年的亞運金牌，將由業餘和職業選手組隊參賽，味全龍隊總教練葉君璋今天搶先揭露，陣中主戰三壘手劉基鴻獲徵召，有望參賽。

亞運棒球賽事的中華隊參賽陣容預計以業餘球員為主體，但仍會找來旅外及中職好手助陣，中職6隊預計各有1名選手支援參賽，龍隊的人選則是受兵役列管的劉基鴻。

對此劉基鴻指出，前幾天收到徵召打亞運的通知，他坦言，當下聽到時自己有點兩難，「因為是在賽季中被徵召，想要幫助球隊拚年度戰績，又想要國家爭光⋯⋯。」

劉基鴻前一次到日本參賽已是2023年亞冠賽，對於這次亞運參賽，他也知道力拚衛冕的南韓隊來勢洶洶，22歲強打三壘手金倒永也在名單中，劉基鴻說：「之前12強熱身賽，味全對韓國，他好像敲一支（全壘打），滿扯的，也滿期待對到他們，我們的陣容好像也不錯。」

劉基鴻 亞運 葉君璋

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