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中職／劉基鴻獲徵召有望打亞運 葉總：影響最少的情況下做最大支援

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍劉基鴻有可能在9月被徵召去打亞運。聯合報系資料照 劉學聖
味全龍劉基鴻有可能在9月被徵召去打亞運。聯合報系資料照 劉學聖

2026世足賽

中華職棒下半季賽事今天展開，上半季奪冠的味全龍隊今天在主場迎戰富邦悍將隊，主力三壘手劉基鴻輪休位先發，總教練葉君璋透露，他有可能在9月被徵召去打亞運，因此也藉由現在的機會，看看屆時陣中誰能補上他的空缺。

龍隊為2026年中職上半季冠軍，今起迎接下半季賽事，葉君璋指出，球隊的目標仍是鎖定全年度，「應該要用一整季來看這支球隊，我們上半季拿到季冠軍，只是拿到季後賽的門票。」葉總指出，還是希望能力拚全年第一，「在聯盟想要讓大家覺得我們是好球隊，應該就是這樣。」

而下半季碰上名古屋亞運在9月19日至10月4日登場，中華成棒隊預計也將徵召職業選手參賽，葉總透露，中職各隊預計都會有1名選手支援，屆時龍隊在列管名單中的劉基鴻有機會披上國家隊戰袍參戰，因此將會缺席近一個月的中職季賽。

葉總指出，選手也希望能夠為國家隊效力，球隊也會盡力配合，「希望在影響季賽最少的情況下，做最大的支援。」

劉基鴻 亞運 中職

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