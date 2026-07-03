中職／「AI女神」無緣出席明星賽！李珠珢發文說明原因

中華職棒明星賽即將於7月18和19日在台北大巨蛋進行，但富邦悍將隊「AI女神」李珠珢昨晚透過IG限時動態宣布，今年不會出席。

李珠珢IG限時動態寫道，「因為18日我要陪媽媽一起去大醫院看診，所以這次很遺憾，沒辦法參加明星賽了。希望能在我們的粉絲見面會和7月的比賽時，趕快見到大家。」

李珠珢前年因「三振舞」在台韓兩地爆紅，去年重磅加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，話題不斷且吸粉無數。今年停止韓職應援活動，專注在台灣發展。