賽事結合明星表演賽 KANO棒球原鄉嘉市下月迎全國社區棒球盛事

嘉義市KANO棒球原鄉，暑假掀棒球熱潮。運動部全民運動署主辦、企業界贊助「2026智通盃全國社區棒球挑戰賽」，8月24日至29日在嘉市立棒球場舉行，集結全國96支U10、U12社區棒球勁旅同場競技，預料吸引大批球迷與親子家庭湧入，展現基層棒球實力，帶動觀光運動經濟。

本屆賽事最大亮點，是8月29日總決賽登場「夢幻傳承表演賽」，由中華OB明星隊對決開曼英利女子棒球隊，呈現跨世代、跨性別的棒球交流。日前賽事記者會眾星雲集，全民運動署署長房瑞文、中華奧會副主席王景成均到場力挺，肯定企業攜手投入基層棒球發展。

主辦單位表示，本屆賽事獲得智通科創、泰山企業、禾聯碩、勤業眾信、台北農產等多家企業支持，不少企業負責人投入籌辦，希望透過資源挹注，打造更完

善的社區棒球環境，讓更多孩子有機會站上球場追逐夢想。

球星陣容同樣備受矚目。前台鋼雄鷹投手黃勃睿將加入中華OB隊，他表示，能與許多童年偶像並肩作戰，是難得的人生經驗。尤其總教練陳炳男曾是他的高中教練，傳奇投手梁如豪更是他從小模仿的對象，因此接獲邀請後毫不猶豫答應參賽。

黃勃睿笑說，自己是隊中最年輕的成員，自願擔任「打雜兼苦工」，分擔前輩們的體力工作。雖然已卸下職棒球員身分，目前重心放在工作與家庭，但棒球始終是人生最重要的一部分，近期也利用工作空檔恢復訓練，希望以最佳狀態回到球場。

女子棒球方面，目前旅日就讀平成國際大學的投手黃晴，將代表開曼英利女子棒球隊返台應戰。黃晴高中時即赴日發展，她坦言，旅日生活一路充滿語言與文化挑戰，但也因此培養出更堅韌的心態，並深刻感受到日本棒球對紀律與態度的重視。

黃晴表示，最大的夢想是未來能披上台灣代表隊戰袍，在國際賽擊敗日本隊。畢業後她規劃留在日本企業隊發展，也會持續返台參與各項賽事。對於即將與中華OB隊交手，她笑說，希望能享受比賽，就算被前輩們「打爆」，也是珍貴的人生經驗。

主辦單位指出，今年智通盃除競技賽事外，更結合明星交流、親子活動與棒球文化，希望讓全國棒球迷走進嘉義，感受KANO棒球原鄉魅力，進一步推動全民棒球運動，並帶動地方住宿、餐飲及觀光消費，讓棒球成為嘉義暑假的最大亮點。