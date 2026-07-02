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中職／林泓育4安、桃猿單場16安平本季最多 賞兄弟上半季墊底

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟張士綸敲出生涯首轟。圖／中信兄弟提供
中信兄弟張士綸敲出生涯首轟。圖／中信兄弟提供

2026世足賽

樂天桃猿隊今天進行上半季最後一場補賽，今天在台中洲際棒球場對戰中信兄弟，靠著40歲重砲林泓育單場4安「鐵支」表現領軍，單場敲16支安打平猿隊本季最多，終場以9：6擊敗中信兄弟，上半季排第5作收；墊底兄弟則吞3連敗。明天「無縫接軌」迎接下半季賽程，雙方繼續在洲際進行3連戰。

猿象今天雙雙推出本土投手登板，但比賽從首局起就形成打擊戰。兄弟先發投手伍立辰開賽就因2次保送和1支安打製造滿壘危機，猿隊林泓育揮出右外野清壘二壘打掃回3分，2出局後再靠林承飛的安打護送回本壘，猿隊首局取得4：0領先。

猿隊先發投手劉家翔也在1局下就遇上危機，先保送首名打者，接著被張士綸敲出右外野2分全壘打，成為張士綸生涯首轟的苦主。

3局上猿隊梁家榮揮出二壘打再添1分，取得5：2領先。兄弟則持續發起反攻，4局下曾頌恩再次砲轟劉家翔，敲出左外野2分彈（本季首轟）將比數追成1分差，5局下面對猿隊左投林子崴，王威晨在二、三壘有人時敲內野安打送回2分，一舉替兄弟超前比數。

伍立辰此戰主投5局，被敲出7支安打，有3次保送，送出3K，失5分都是自責分，雖一度成為勝投候選人，但兄弟牛棚沒能守成。

6局上兄弟換上左投魏碩成登板接替，猿隊靠著何品室融、林子偉、馬傑森連3支安打追平比數。7局上林承飛二壘打送回超前分，林智平代打敲出高飛犧牲打多添1分，猿隊8：6要回領先。9局上林子偉適時安打多添1分保險分。

劉家翔此戰僅投4局用60球，被敲6支安打包括2發全壘打，有2次四壞球保送，失4分，無關勝敗。林子崴中繼3局挨5安，有2次保送和2K，失2分，拿下本季首勝。

猿隊打線今天全場敲16支安打，平球隊本季單場最多安，前一次為6月17日在澄清湖球場對上台鋼雄鷹。林泓育單場4安、3打點、3得分拿下單場MVP；馬傑森、林承飛則都是3安猛打賞表現。

猿隊上半季完成所有賽事，戰績24勝34敗2和排名倒數第二收尾，戰績僅優於墊底的中信兄弟（已賽59場，戰績20勝37敗2和），上半季爭冠隊伍今年上半季落得最末兩位。而猿隊本季打擊表現雖是聯盟墊底，團隊打擊率2成35，但唯獨對戰中信兄弟特別有心得，12場交手敲出110支安打、打下57分、打擊率2成76，都遠優於對戰另4隊的數據。

中信兄弟張士綸敲出生涯首轟。圖／中信兄弟提供
中信兄弟張士綸敲出生涯首轟。圖／中信兄弟提供

林泓育 桃猿 中職

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