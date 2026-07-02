韓職／「愛彥程打線」超挺！ 王彥程5局失2分收本季第7勝

韓華鷹隊今天在主場對上KT巫師隊，台灣左投王彥程先發上陣，繳出5局失2分的表現，最快球速達150公里，且在第2局就獲得「愛彥程打線」的9分奧援，韓華終場以14：3大勝收場，也讓王彥程收下本季第7勝。

王彥程今天前2局雖都被敲安打，但沒有失分。2局下韓華打線大爆發，單局猛攻14個人次，揮出10支安打中有6支長打，盧施煥、姜白虎各敲一發2分全壘打，一口氣攻進9分大局，也讓KT巫師單局動用3名投手才抓到第3個出局數。

王彥程因為隊友的猛攻休了較長時間，3局上在大幅領先的局面下續投，接連被敲出2支安打失1分，4局上則是因2支安打和1次保送面臨滿壘危機，因金敏赫的滾地球失1分，但成功解決金賢洙踩住煞車。

韓華打線在4局下再添3分進帳，將比數拉開為10分差，5局上王彥程續投則演出3上3下，投完5局收工。此戰王彥程共被揮出6支安打，有2次保送，送出3次三振，失2分，最快球速達150公里。

韓華全場合計掃出18支安打，終場以11分差大勝收場，也讓王彥程拿下本季第7勝，先前歷經超過1個月未嚐勝投滋味後，近期連續兩場先發都奪勝，本季戰績7勝3敗，防禦率3.59。