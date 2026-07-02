韓職／韓華單局雙轟海灌9分 王彥程5局失2分成勝投候選人

韓職韓華英隊台灣左投王彥程，今天在主場先發出戰KT巫師隊，隊友在2局下海灌9分早早拉開比數，5局打完韓華13：2領先，王彥程繳出5局失2分的表現，成為勝投候選人。

王彥程前役以5.2局失1分的表現收下本季第6勝，今天迎接本季第17場先發，也是他第2度與KT巫師隊交手，首局在2出局後被安賢民揮出首安，2局上又在2出局因安打和保送面臨得點圈有人的危機，但連續兩局都製造滾地球抓下第3個出局數，沒有失分。

韓華打線則是在2局下火力全開，由姜白虎的安打開啟攻勢，盧施煥掃出2分砲先打下領先，接著韓華攻勢一棒接一棒，姜白虎單局第2度站上打擊區時再敲一支2分彈，韓華在此局狂攻14人次，揮出10支安打含2轟，打下9：0的大幅領先。

王彥程經過一段時間的等待後，3局上回到投手丘後，先被首名打者金敏赫敲安打，2出局後再被敲安失1分。4局上面對後段棒次則是因2支安打和保送製造滿壘局面，接著因滾地球再失分1分。

韓華打線在4局下再添3分，將比數拉開為12：2，王彥程續投第5局連續解決3名打者，沒再失分。

此戰韓華打線大爆發，打完5局取得13：2大幅領先，王彥程此戰投完5局用85球即收工，共被敲6支安打，有2次保送，送出3次三振，失2分，最快球速達150公里，帶著勝投候選人身份退場，有望收下第7勝。