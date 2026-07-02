日職／林安可先發3支0選到1保送 西武全場僅4安不敵軟銀

暫居太平洋聯盟前兩名的軟銀隊、西武隊今天在福岡巨蛋進行交手，台灣外野手林安可回歸一軍後第二度先發上陣，擔任西武先發第7棒、指定打擊，3打數沒有敲出安打、吞下2K，選到1次保送上壘，西武全場僅4支安打，終場以1：3落敗。

軟銀今天排出大津亮介先發，西武打線在2局上靠石井一成敲陽春彈先馳得點，但也成為此戰的唯一得分，下一棒卡納里歐（Alexander Canario）揮出二壘打，林安可接著上場，擊出一壘滾地球出局，雖把壘上隊友送上三壘，但西武沒能再攻回分數。

林安可後兩打席面對大津涼介，在5局上遭到三振，7局上則是在2出局後選到四壞球保送上壘，依舊沒能跑回分數。9局上林安可在2出局一壘有人時上場打擊，遭到杉山一樹三振，成為此戰最後一個出局數。

林安可今天4次打擊機會沒有敲出安打，吞下2K，但選到一次保送上壘，自30日回歸一軍後安打還未開張。

軟銀打線則是在5局下攻破西武先發投手武內夏暉，靠2次保送和1支安打攻佔滿壘，正木智也揮出左外野安打送回2分超前比數，栗原陵矢在6局下再從武內夏暉手中轟出中右外野方向的陽春全壘打（本季第23轟）多添保險分。

軟銀大津涼介此戰先發7局，僅被敲出3支安打，挨全壘打失1分，另有2次保送和4次三振，拿下本季第8勝。