日職／連大聯盟都沒發生過！開局4名打者連續開轟 日本火腿締造史上首見紀錄

日本職棒北海道日本火腿鬥士今天在主場迎戰歐力士猛牛，首局前4名打者連續擊出全壘打，一舉締造日本職棒史上前所未見的紀錄；這樣的成就更是連超過百年歷史的大聯盟都沒發生過，可說是讓全場球迷陷入瘋狂。

比賽一開始，日本火腿先在首局上半失掉1分，以0比1落後。不過來到首局下半，球隊立即展開猛烈反擊。

擔任開路先鋒的水谷瞬面對歐力士先發投手佐藤一磨，擊出一發陽春全壘打，將比數追成1比1平手。緊接著，第2棒水野達稀再度將球轟向右外野看台，幫助日本火腿瞬間以2比1超前。

看到水野達稀開轟後，「我當時心裡就只想著全壘打。」第3棒洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）隨後將一顆144公里失投球轟向中外野大牆後方，擊出本季第20支全壘打；緊接著第4棒萬波中正也加入開轟行列，將球直接扛向中外野偏左方向的看台，完成連續4打席全壘打壯舉。

連續兩場開轟的萬波中正成為紀錄締造者，仍難掩震驚地表示：「老實說，我現在還有點無法理解發生了什麼。」

看到子弟兵接連開轟寫下不可思議的紀錄，日本火腿總教練新庄剛志也興奮地高舉雙手慶祝，全場球迷更是陷入沸騰。

至於紀錄背景歐力士先發投手佐藤一磨則是站在投手丘上神情錯愕，在沒有解決任何打者的情況下便遭到換投，由權田琉成接替登板。

當時現場甚至開始期待日本火腿是否能挑戰史無前例的5名打者連續全壘打，可惜第5棒野村佑希擊出中外野飛球遭接殺，紀錄最終停留在4人連續開轟。

根據日本職棒紀錄，若不計保送或觸身球，中間沒有任何其他打席穿插的4名以上打者連續擊出全壘打，上一次已是1986年養樂多燕子締造，相隔40年後再次出現，也是史上第6次。不過，從首局開路先鋒開始便連續4人開轟，不僅是日本職棒史上首次，就連美國職棒大聯盟至今也沒有球隊完成過這項壯舉。

此外，日本職棒過去僅出現5次首局開局3名打者連續擊出全壘打。最近一次發生於2020年9月20日養樂多對廣島之戰，當時濱田太貴、青木宣親與山田哲人連續開轟。再往前推，分別是1995年中日、1989年廣島、1965年大洋都曾締造過。

至於太平洋聯盟，上一次出現首局前3名打者連續全壘打則是已經要追溯至1964年7月17日，當時阪急對南海之戰，由諸木、河野與史賓塞完成，距今已相隔62年。

日本火腿賽前已經累積98轟，靠著首局4發全壘打直接突破百轟，成為本季12支球隊中最快達成100轟的球隊。截至賽前，太平洋聯盟全壘打數排名第2的是福岡軟銀鷹的80轟，日本火腿已大幅領先20支以上；中央聯盟全壘打最多的阪神虎與讀賣巨人則都只有55轟，日本火腿幾乎是兩隊的兩倍，展現壓倒性的長打火力。