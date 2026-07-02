棒球／韓國高中棒球隊喊星巴克「坦克日」爭議口號　遭禁賽半年

韓國棒球主管機關今天宣布，培才高中棒球隊自今天起停賽6個月，原因是球員在比賽中喊出涉及光州事件的口號來嘲諷對手。相關口號源於韓國星巴克先前一項引發爭議的促銷活動。

法新社報導，韓國星巴克在今年5月18日，也就是光州民主化運動46週年當天，推出名為「坦克日」（Tank Day）的保溫杯促銷活動，讓人聯想到當年鎮壓起義時部署的軍用車輛，引發輿論譁然。

官方統計顯示，1980年光州民主化運動遭軍方血腥鎮壓，造成165名平民死亡、65人失蹤，另有376人之後因傷重不治。不過歷史學家與維權人士長期認為，實際死亡人數可能高於官方公布的數字。

眼見風波持續延燒，韓國星巴克負責人孫正賢（Son Jung-hyun）旋即遭到解雇；韓國星巴克上週也提早讓全國2000多家門市關門，安排員工接受有關光州事件的教育課程。

而培才高中（Paichai High School）球員在一場比賽中以相關口號嘲諷對手，不僅導致賽事一度中斷，校方也公開道歉。

網路流傳的影片顯示，培才高中球員6月29日與光州第一高中（Gwangju Jeil High School）交手時，培才高中球員先齊聲高喊「加油！去星巴克吧！」，隨後又有一名球員喊出「坦克日」。

光州第一高中教練當場提出抗議，比賽一度暫停，不久後恢復進行，最終培才高中以7比2獲勝。

相關畫面在網路上廣泛流傳後，引發外界抨擊，培才高中隨後發表道歉聲明。

韓國棒壘球協會（KBSA）隨後宣布，對培才高中棒球隊祭出6個月禁賽處分，理由是違反「破壞比賽秩序及運動精神」等相關規定。