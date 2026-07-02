中職／龍隊年度主題日「新光亞洲音樂祭」 韓流女團Apink31日賽後演唱

味全龍年度主題日「新光亞洲音樂祭」卡司揭曉，今天率先公布由韓流傳奇女團Apink擔任第一組演出嘉賓，Apink將7月31日以全員陣容來台演出，為龍迷與PANDA帶來結合棒球、音樂與應援文化的夏日盛典。

Apink自2011年出道以來，以清新甜美的形象、穩定的歌唱實力與鮮明的團體魅力，在亞洲各地累積高人氣。隊長CHORONG展現溫暖沉穩的領導魅力；BOMI以活潑開朗的個性與綜藝感深受喜愛；EUNJI擁有極具爆發力的歌唱實力，是團體的實力主唱；NAMJOO以充滿能量的舞台魅力圈粉無數；忙內HAYOUNG則以成熟自信的舞台表現展現獨有反差魅力。五位成員各具特色，攜手打造屬於Apink歷久不衰的團體魅力。

為迎接Apink首度登上味全龍年度主題日舞台，味全龍特別結合Apink官方應援色Strawberry Pink Color，推出限定聯名商品，以溫柔粉嫩的代表色融合味全龍經典元素，打造兼具韓流風格與棒球熱血氛圍的收藏商品，讓球迷與粉絲都能留下專屬於這場夏日盛會的珍貴回憶。

Apink 歷年推出〈NoNoNo〉、〈Mr. Chu〉等多首膾炙人口的K-POP代表性歌曲，不僅締造亮眼音源成績，也陪伴無數樂迷成長，至今仍是演唱會與各大舞台最受歡迎的經典曲目。7月31日Apink將以全員陣容帶來精彩賽後演出，讓球迷與PANDA再次感受經典韓流女團的舞台魅力。