中職／悍將團寵「隊鴨」長大了！ 7月12日登新莊城堡開球

富邦悍將下半季第一檔主題日「城堡密語」，將在7月11日至12日在新莊棒球場登場。廣受球迷好評的尋寶與解謎玩法今年再升級，擔任主角，另外還邀請到悍將今年新加入的二軍團寵，「隊鴨」來到新莊城堡開球。

身為新莊城堡的靈魂人物「悍將雙寶」Frankie（富藍奇） 和 Bonnie（邦妮），這次不只主辦城堡冒險的謎題， 還將擔任11日賽前的開球嘉賓。悍將這次與知名密室逃脫品牌「MISS GAME」 合作，與悍將雙寶聯手在球場外設下層層的任務關卡，將整個新莊城堡直接變成大型解謎現場。

只要在活動期間成功解開 Frankie 與 Bonnie 留下的謎題任務，即可獲得每日限定的「吉祥物的神秘拼圖」，11 日贈送 Frankie 款、12 日 Bonnie款，數量有限、送完為止。

最終謎題的線索將指向牠的名字！12日請到「悍將團寵」隊鴨來到新莊城堡，今年在二軍一路長大、默默在牛棚旁觀察並陪伴選手們訓練的「小女鵝」隊鴨，這一次將首次站上新莊球場的投手丘。

除了燒腦的解謎活動，富邦悍將也準備豐富的進場贈品要送給悍將家人們，只要憑票進場的球迷朋友，就有機會獲得「城堡迷宮鑰匙圈」（數量有限、發完為止），讓大家隨身帶著動腦小任務隨時隨地動動腦，尋找隱藏在球場外的線索。

另外還有悍將團寵「隊鴨胸章」、 Julie’s 茱蒂絲餅乾(口味隨機發放)、伯朗深煎咖啡（口味隨機發放），數量有限、發完 為止，更多活動詳情請鎖定富邦悍將官方粉絲團。