中職／布雷克800局達陣獅隊洋投第1人 李丞齡敲首支再見安1：0斬猿

統一獅上半季補賽，今天在亞太棒球場對戰樂天桃猿隊，雙方上演投手戰，前8局打完仍是0：0平手，9局下獅隊李丞齡揮出生涯首支再見安打，也是亞太球場第一支，幫助獅隊以1：0勝出，收進上半季第29勝，本季對戰猿隊則拿下9勝3敗。

獅隊今天主場出戰猿隊，洋投布雷克繳出7局無失分表現依舊「問天」，用88球，被揮出4支安打，有1次四壞球保送，送出4次三振，也達成生涯800局的投球，成為統一獅隊史第5人、獅隊外籍投手第1人。

布雷克退場時，獅隊打線沒有提供火力支援，無關勝敗。之後李其峰中繼1局無失分，9局上吳承諭登板更是守住滿壘大危機，讓雙方維持0：0平手。

猿隊先發投手艾菩樂主投7.2局，僅被敲出3支安打，投出1次保送，有4次三振，無失分，同樣無關勝敗。8局下左投陳冠宇接替艾菩樂登板，化解2出局一、二壘有人的局面，但第9局續投卻沒能守成。

9局下獅隊靠保送和安打攻佔一、三壘，李丞齡從陳冠宇手中揮出再見安打終結比賽，是他此戰的唯一安打，成為生涯首支再見安，替獅隊打下勝利，李丞齡也獲選單場MVP。

至於猿隊主力強打林立今天歸隊，本季首度登錄一軍，擔任先發第2棒、右外野手，4打數有1支內野安打，猿隊打線全場敲8安比對手多3支，仍遭到完封。