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中職／王羽飛獲指名直言像夢 感謝兄弟看到屬於他的優點

中央社／ 台北1日電
普悠瑪事故倖存者，原中信科大棒球隊球員王羽飛（左）獲得中信兄弟指名。 中信慈善基金會提供
普悠瑪事故倖存者，原中信科大棒球隊球員王羽飛（左）獲得中信兄弟指名。 中信慈善基金會提供

2026世足賽

普悠瑪事故倖存者王羽飛今年選秀會獲得中信兄弟指名，一路走來的不容易讓他直言像是夢，會努力面對新的旅程，也感謝兄弟不僅是因為他的故事，而是看到屬於他的優點。

外野手王羽飛在2018年就讀卑南國中時，遇到普悠瑪列車事故，當時傷勢嚴重，包括嚴重肺挫傷、肝臟撕裂傷、左骨盆骨折等，經過漫長的復健才重回棒球場，國中畢業後升上平鎮高中，目前是中信科大升大四學生，今年投入中職選秀，在第11輪獲得兄弟指名。

王羽飛接受中央社記者訪問時表示，選秀會當天跟同學一起透過轉播看選秀，聽到自己名字的當下太開心了，反而哭不出來，先在家人群組中報喜，「跟他們說辛苦了，我愛你們」，笑說家人應該有偷哭。

王羽飛與中信緣分深，在2020年就曾受邀到兄弟主場洲際棒球場替中職總冠軍賽開球，當時就讓擔任開球打者的彭政閔留下深刻印象，今年在兄弟測試會也與彭政閔有互動，此次選秀會彭政閔以領隊身分選進王羽飛。

王羽飛回憶，從事故傷後回到場上的感覺只有開心、享受，高中畢業後，卻再度面臨抉擇，報考大學隊沒有獲得正取，先到軍校但最後體檢沒過，在國中教練幫忙下到中信科大打球、得以延續棒球生涯。

王羽飛自評大學階段技術層面掌握性提升，心態也改變很多，以前自我要求高，表現不好容易鑽牛角尖、懷疑自己，現在可以轉換心態，從一次一次失敗中找問題。

「沒想過自己可以拚到現在，很像一場夢」，王羽飛回顧一路走來的不容易，也表示獲得職棒門票只是一個開始，展開新的旅程，還是要不斷地提升，不然很快就會被淘汰。

2020年先體驗了兄弟主場開球的震撼，王羽飛期待未來正式站在兄弟主場出賽，有看到彭政閔提到會指名他的評估重點仍是球技，「讓我知道這是努力得到的結果，不僅是因為我的故事，而是看到屬於我的優點，感謝兄弟給我機會。」

普悠瑪 中信 中信兄弟

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