中職／李東洺蟬聯6月投手MVP寫紀錄 郭天信擊敗陳傑憲獲獎

中華職棒今天公布6月投、打MVP，富邦悍將隊本土王牌李東洺以壓倒性票數勝出，連續2個月獲獎，打者則由味全龍隊郭天信獲獎。

悍將隊李東洺5月出賽4場拿下4勝0敗、防禦率0.75，生涯首度獲選月MVP。進入6月後繼續展現壓制力，先發4場，共投26局失4分，防禦率1.38，單月戰績4勝0敗，本季累積10勝，也成為聯盟13年來再有本土投手達成半季10勝的成就。

李東洺收下5、6月MVP，是繼2010年陽建福後，相隔16年再有本土投手連續兩個月獲獎，也是中職史上第5位蟬聯月MVP的本土投手。悍將隊則是連續3個月有選手在月MVP上榜，范國宸、張育成分別拿下3、4月及5月的打者MVP。

至於6月打者MVP則是由郭天信拿下，繼2021年11月後再獲單月MVP，6月出賽16場，63打數揮出21支安打，包括二壘打、三壘打各1支，還有2發全壘打，敲回11分，還有7打點，另跑出5次盜壘成功。單月打擊率3成33、上壘率4成08、長打率4成76，整體攻擊指數（OPS）0.884。