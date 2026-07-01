中職／台鋼雄鷹教練團異動 曾翊誠、蕭任汶職務對調

樂天桃猿隊今、明兩天進行上半季最後兩場補賽，主力強打林立歸隊！今年林立因傷缺席了幾乎整個上半季，如今在7月首戰重返一軍，也替要重新力拚下半季冠軍的猿隊注入一劑強心針。

2026-07-01 17:52