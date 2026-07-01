中職／台鋼雄鷹教練團異動 曾翊誠、蕭任汶職務對調
台鋼雄鷹迎接下半季之前，台鋼雄鷹今天宣布教練團異動，一軍投手教練、牛棚教練對調，原牛棚教練曾翊誠轉任投手教練，原投手教練蕭任汶轉任牛棚教練；另外原二軍守備跑壘統籌教練周正雄則被拉上一軍，擔任內野守備兼作戰整合教練。
台鋼雄鷹今年上半季以30勝29敗1和排名第三作收，無緣季冠軍，但寫下隊史半季最高勝率。在下半季開始前，球團做出教練團職務調整。台鋼雄鷹下半季首戰將在7月3日於澄清湖棒球場展開，與統一獅隊進行3連戰交手。
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