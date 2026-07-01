中職／金門三級棒球孕育獲中職指名 洪嘉恩成第1人具意義

中職選秀會今年有2名金門出身球員獲指名，投手洪嘉恩是首名三級階段都在金門打球獲指名球員、意義不同，教練黃國偉感謝伯樂賞識，直言感受到洪嘉恩更積極有方向。

從1990年投手翁豐堉加盟職棒後，一直到今年中職選秀會才再有金門球員獲得指名，今年選秀會中信兄弟首輪指名游擊手許書誠，味全龍隊第9輪再指名投手洪嘉恩；許書誠國小、國中階段在金門打球，高中到高苑工商，而金門農工應屆畢業生洪嘉恩，成首名三級棒球階段都在金門打球，有望加盟中職的球員。

教練黃國偉接受中央社記者訪問直言，許書誠在選秀會前獲得的評價就很高、首輪獲指名沒有太大意外，但看到洪嘉恩名字時真的很感動，也別具意義。

金門農工棒球隊屬社團性質球員，多打軟式組比賽，2014年首度參加黑豹旗青棒賽，2020年首度參加玉山盃青棒賽，黃國偉表示，金門地區球員選材本來就少，加上人才外流，比較好的球員國小、國中畢業之後就離開金門，在洪嘉恩畢業後，有可能年底的黑豹旗都湊不齊10名球員，經費也短缺。

黃國偉回憶洪嘉恩國中階段打球，有幾度說要退隊，後來有堅持下來，國中畢業後也曾想過要到高苑工商打球，但考量到位置是投手兼游擊手，與許書誠重疊，如果實力不夠突出，可能機會和曝光度也不高，最後選擇留在金門。

洪嘉恩在去年底黑豹旗投出好表現，社團性質球隊飆出138公里球速吸引目光，今年玉山盃青棒賽代表金門參賽，在對上桃園市隊比賽先發登板，雖然結果不好，但有展現不同的東西讓球探看見。

黃國偉感謝龍隊球探和教練團，洪嘉恩玉山盃表現不理想，原本打算直接讀大學，但龍隊球探表示：「我們看到不是一場比賽，而是未來性」，投入選秀獲得指名，「好的千里馬也需要伯樂賞識」。

黃國偉受訪當下仍忙著協助球隊訓練，他表示金門少棒、青少棒、青棒都在同個場地訓練，洪嘉恩現在也已經回到金門，還手癢在打擊練習時上場幫忙高中和國三學弟餵球。

黃國偉表示，同時有2名金門球員獲得職棒指名在金門是大事，洪嘉恩回到金門後，學弟們看洪嘉恩的眼神不同，洪嘉恩的神情也變得不同，感覺更積極、更有方向，但也明白，洪嘉恩還需要一段時間養成，也鼓勵他，接下來就看個人的態度和努力。