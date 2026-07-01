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中職／桃猿拚下半季注入強心針 林立回來了！

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿林立回來了。 聯合報系資料照
樂天桃猿林立回來了。 聯合報系資料照

2026世足賽

樂天桃猿隊今、明兩天進行上半季最後兩場補賽，主力強打林立歸隊！今年林立因傷缺席了幾乎整個上半季，如今在7月首戰重返一軍，也替要重新力拚下半季冠軍的猿隊注入一劑強心針。今天對上統一獅之戰擔任先發第2棒、右外野手。

猿隊去年奪下中職總冠軍，但今年上半季確定排名倒數第二，目前戰績23勝33敗2和，僅優於中信兄弟的20勝36敗2和，團隊打擊率2成31、58場比賽只敲出435支安打（場均得分2.84）、得分僅156分都是6隊墊底，自開季起打擊狀況一路低迷不見好轉。

陣中的指標性強打林立，去年與球隊簽下8年合約總值高達1.8億台幣的複數年約續披猿袍，今年初為了養傷辭退經典賽，開季至今也因舊傷未癒列傷兵名單。

林立直到6月中旬起開始在二軍出賽，近4場比賽都有安打，其中在23日對上富邦悍將二軍繳出3支3猛打賞表現，猿隊總教練曾豪駒當天親自觀察林立狀況，認為他揮擊跟守備都沒太大問題。林立近兩場二軍出賽則都是打滿全場，在二軍共計出賽6場，14打數敲6安，今天正式回歸一軍。

林立在上半季最後兩戰歸隊，加上猿隊簽下的新洋砲道森（Ronnie Dawson）預計7月中抵台，猿隊想爭取季後賽門票，指望下半季團隊火力能有所起色。

中職 樂天桃猿 中信

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