快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／從翁豐堉到許書誠、洪嘉恩花36年 刺激金門棒球風氣

中央社／ 台北1日電
2026中華職棒新人球員選拔會29日在台中舉行，高苑工商許書誠（右）在首輪被第5順位的中信兄弟隊選中，也成為中職首名來自金門的野手。圖左為中職會長蔡其昌。中央社 中央社
2026中華職棒新人球員選拔會29日在台中舉行，高苑工商許書誠（右）在首輪被第5順位的中信兄弟隊選中，也成為中職首名來自金門的野手。圖左為中職會長蔡其昌。中央社 中央社

2026世足賽

金門出身好手許書誠、洪嘉恩在中職選秀獲得指名，這一刻等了36年，教練黃國偉直言感動到快哭，在金門推棒球不容易，希望能刺激更多孩子願意參與棒球運動，有更多金門球員能站上職棒舞台。

投手翁豐堉是三商虎隊創隊隊員，也是金門首名職棒球員，但從1990年後，一直等到2026年才又出現金門出身的球員，今年選秀會中信兄弟首輪指名游擊手許書誠，將成首名加入中職的金門出身野手，味全龍隊第9輪再指名投手洪嘉恩，更是史上首名三級棒球階段都在金門打球，有望成功加盟中職的球員。

金門沒有棒球專任教練，靠的是熱愛棒球的教練們努力推動，教練黃國偉戲稱自己的正業是棒球教練，副業才是機場的消防員。黃國偉從2006年左右開始在金門推動棒球，他接受中央社記者訪問時直言，看到兩個金門出身球員名字都獲選的當下：「真的快感動到喜極而泣。」

金門棒球在1970年代全盛時期有16支少棒隊、5支青少棒隊，目前則剩2支少棒隊、1支青少棒隊和1支青棒隊，投手洪嘉恩是金門農工應屆畢業生。

黃國偉直言，在金門推棒球運動真的很難，身材條件比較突出的好球員，都被籃球、羽球、田徑等運動項目挑走，以身高186公分的許書誠為例，當初就是先跆拳、羽球，最後才決定打棒球，過程中也曾有籃球隊想要來挖角。

選材少、人才外流、缺乏棒球專任教練，加上經費限制都是問題，金門棒球地區性比賽少，但訓練辛苦，球員容易因為挫折，或者沒有成就感就放棄和逃避，黃國偉坦言，一路上的困難很多，再碰上一些球員的態度問題，也曾覺得身心俱疲。

6月29日中職選秀會結果，兩名金門球員同時獲得職棒球隊指名，黃國偉笑說，在金門真的是大事，還有球員家長開心到放鞭炮，「覺得20年來的努力都值得了」。

從第1個金門球員，走到第2、3個，這條路花了36年，黃國偉希望，下一個不要再等這麼久，希望有許書誠、洪嘉恩的例子，可以刺激更多金門孩子對棒球產生興趣、願意投入棒球訓練，再帶起棒球風氣，也讓他們知道，只要有能力就有機會被看到。

金門 中信 中職

延伸閱讀

中職／兄弟指名高大游擊手許書誠 平野惠一看好跑打守

棒球／中信「愛接棒計畫」成中職選秀搖籃 13年培育25名職棒球員

中職／「高中捕手第1人」黃靖智挺半線盃 盼常駐一軍

中職／嘉大棒球隊雙投高順位圓夢 李崧睿、顏承恩獲龍、鷹指名

相關新聞

中職／桃猿拚下半季注入強心針 林立回來了！

樂天桃猿隊今、明兩天進行上半季最後兩場補賽，主力強打林立歸隊！今年林立因傷缺席了幾乎整個上半季，如今在7月首戰重返一軍，也替要重新力拚下半季冠軍的猿隊注入一劑強心針。

中職／台鋼雄鷹教練團異動 曾翊誠、蕭任汶職務對調

台鋼雄鷹迎接下半季之前，台鋼雄鷹今天宣布教練團異動，一軍投手教練、牛棚教練對調，原牛棚教練曾翊誠轉任投手教練，原投手教練蕭任汶轉任牛棚教練；另外原二軍守備跑壘統籌教練周正雄則被拉上一軍，擔任內野守備兼作戰整合教練。

中職／金門三級棒球孕育獲中職指名 洪嘉恩成第1人具意義

中職選秀會今年有2名金門出身球員獲指名，投手洪嘉恩是首名三級階段都在金門打球獲指名球員、意義不同，教練黃國偉感謝伯樂賞識...

中職／從翁豐堉到許書誠、洪嘉恩花36年 刺激金門棒球風氣

金門出身好手許書誠、洪嘉恩在中職選秀獲得指名，這一刻等了36年，教練黃國偉直言感動到快哭，在金門推棒球不容易，希望能刺激...

中職／保障球迷和相關人員安全！ 天母棒球場本周起實施常態性安檢

味全龍球團今天宣布，自2026年下半季起，天母棒球場正式實施「入場安全檢查機制」，全面強化進場管理措施，確保球迷觀賽安全，並保障現場工作人員及賽事相關人員的人身安全，讓天母球場成為首座實施常態性安檢的戶外球場。

中職／統一獅與品牌推《不敗之獅》聯名企劃 向府城棒球文化致敬

統一 7-ELEVEN 獅與來自洛杉磯的街頭文化品牌 UNDEFEATED攜手推出全新聯名企劃《不敗之獅(UNDEFEATED LIONS)》。本次合作以「永不言敗」為核心精神，結合服飾設計、音樂創作與影像企劃，向統一獅三十餘年來累積的榮耀，以及台南深厚的棒球文化致敬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。