中職／從翁豐堉到許書誠、洪嘉恩花36年 刺激金門棒球風氣

金門出身好手許書誠、洪嘉恩在中職選秀獲得指名，這一刻等了36年，教練黃國偉直言感動到快哭，在金門推棒球不容易，希望能刺激更多孩子願意參與棒球運動，有更多金門球員能站上職棒舞台。

投手翁豐堉是三商虎隊創隊隊員，也是金門首名職棒球員，但從1990年後，一直等到2026年才又出現金門出身的球員，今年選秀會中信兄弟首輪指名游擊手許書誠，將成首名加入中職的金門出身野手，味全龍隊第9輪再指名投手洪嘉恩，更是史上首名三級棒球階段都在金門打球，有望成功加盟中職的球員。

金門沒有棒球專任教練，靠的是熱愛棒球的教練們努力推動，教練黃國偉戲稱自己的正業是棒球教練，副業才是機場的消防員。黃國偉從2006年左右開始在金門推動棒球，他接受中央社記者訪問時直言，看到兩個金門出身球員名字都獲選的當下：「真的快感動到喜極而泣。」

金門棒球在1970年代全盛時期有16支少棒隊、5支青少棒隊，目前則剩2支少棒隊、1支青少棒隊和1支青棒隊，投手洪嘉恩是金門農工應屆畢業生。

黃國偉直言，在金門推棒球運動真的很難，身材條件比較突出的好球員，都被籃球、羽球、田徑等運動項目挑走，以身高186公分的許書誠為例，當初就是先跆拳、羽球，最後才決定打棒球，過程中也曾有籃球隊想要來挖角。

選材少、人才外流、缺乏棒球專任教練，加上經費限制都是問題，金門棒球地區性比賽少，但訓練辛苦，球員容易因為挫折，或者沒有成就感就放棄和逃避，黃國偉坦言，一路上的困難很多，再碰上一些球員的態度問題，也曾覺得身心俱疲。

6月29日中職選秀會結果，兩名金門球員同時獲得職棒球隊指名，黃國偉笑說，在金門真的是大事，還有球員家長開心到放鞭炮，「覺得20年來的努力都值得了」。

從第1個金門球員，走到第2、3個，這條路花了36年，黃國偉希望，下一個不要再等這麼久，希望有許書誠、洪嘉恩的例子，可以刺激更多金門孩子對棒球產生興趣、願意投入棒球訓練，再帶起棒球風氣，也讓他們知道，只要有能力就有機會被看到。