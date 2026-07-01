中職／「高中捕手第1人」黃靖智挺半線盃 盼常駐一軍

彰化縣政府今天為「2026北卦山南半線棒球錦標賽」宣傳，特別邀請剛從彰化藝高中畢業的黃靖智到場，他在最近中職選秀獲統一獅選上，被譽為「高中捕手第一人」。他說，對此一封號很意外，當初因「覺得棒球很帥」而加入，他喜歡當捕手，可以掌控全場，未來希望能常駐職棒一軍。

宣傳會今天上午在縣府中庭舉行，縣長王惠美表示，彰化年度棒球盛事即將啟動，首先登場的是7月25日開打的「第四屆半線盃社區少年棒球錦標賽」，參賽隊伍從24隊擴增至32隊，約570名選手參賽，接續是9月5日至13日的「2026第十八屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽」，吸引全國72支勁旅，約1100名選手參加。

王惠美強調，彰化培育出的優秀選手陸續登上更高舞台，包括旅美好手沙子宸、職棒選手江國豪、郭泰呈、陳冠偉、林志鋼，以及來到現場的現役職棒選手薛毓達、新秀黃靖智。其中黃靖智被譽為本屆高中捕手第一人，在2026中華職棒新人選秀會獲統一獅隊第六輪指名，期待有更多彰化選手發光發熱。

黃靖智是彰化人，從國小開始到高中都在彰化接受棒球訓練，對於被譽為「高中捕手第一人」很意外，他表示，其實蠻驚訝的，因爲還有其他好手，他也覺得自己與這些好選手仍有落差。

他說，會接觸棒球，是因為小時候「在電視上看到，然後覺得棒球很帥」，他說，一開始只是想要把棒球當興趣，結果打着打着就感覺可以往這條路去發展。他說，當捕手是因為興趣，捕手很像場上的領導者，可以掌控全場。

他表示，國中二年級時，遇到很大的低潮，想要放棄棒球這條路，但因「剩最後一年了，想把它打完」支持他，結果發現自己慢慢在進步，後來就一直打上去。面對挫折，因現階段已經是壞的，就不要再往壞處去思考，然後把之後的過程做好。

能被統一獅看中，他認為是因為守備很好，在場上他也會鼓勵隊友、領導隊友，他以統一獅學長陳重羽為目標，「要向他學習」，能常駐職棒一軍是未來的目標。

今天的宣傳活動中，王惠美感謝頂新和德文教基金會每屆捐贈50萬元贊助半線盃賽事，至今累積至200萬元；頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩表示，創辦人魏應充推動「接棒未來」有兩大意義，包括培養更多基層優秀選手，以及透過社區棒球擴大熱愛棒球的人口基數，未來基金會將持續向前，扮演好棒球推動者的角色。

彰化縣政府今天為「2026北卦山南半線棒球錦標賽」宣傳，邀請球隊及棒球界代表與會。記者劉明岩／攝影

彰化藝術高中應屆畢業生黃靖智，他在最近中職選秀獲統一獅選上，被譽為「高中捕手第一人」，未來希望能常駐職棒一軍。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天為「2026北卦山南半線棒球錦標賽」宣傳，縣長王惠美練習打球。記者劉明岩／攝影