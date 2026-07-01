中職／保障球迷和相關人員安全！ 天母棒球場本周起實施常態性安檢

味全龍球團今天宣布，自2026年下半季起，天母棒球場正式實施「入場安全檢查機制」，全面強化進場管理措施，確保球迷觀賽安全，並保障現場工作人員及賽事相關人員的人身安全，讓天母球場成為首座實施常態性安檢的戶外球場。

本次安檢制度參考中華職棒台北大巨蛋相關標準規劃，針對所有入場球迷進行安全檢查，透過設備輔助與人員配置，降低危險物品攜入風險，強化場內安全管理。

入場流程將採三階段安檢機制，依序進行「隨身物品開包檢查」、「金屬探測設備檢測」及「驗票入場」，以確保進場秩序與整體安全。球場各出入口將配置安檢人員，並於必要時由警方協助支援。

球團亦將於賽前透過官方平台公告禁止攜帶物品，請球迷事先配合相關規範，以提升入場效率並縮短等候時間。

球團呼籲所有進場球迷，提前了解禁止攜帶物品規範，並預留安檢時間，以利快速入場。透過大家的共同配合，打造更安全、友善的天母棒球場觀賽環境。

天母棒球場禁止攜帶物品，包括但不限於下列：

1. 本場所禁止攜帶動物，但服務性動物、及球團許可者除外。

2. 不符合規範的橫幅、旗幟或政治性、攻擊性標語。

3. 棍子（包括但不限於竹竿、超過90釐米的登山杖，拐杖和視障者白手杖除外。）

4. 氣球（含海灘球）或其他充氣物品（主辦單位活動贈品除外）。

5. 腐蝕性液體及易燃物質。

6. 無人機、遙控無人飛行器或其他無人裝置。

7. 非法藥物（毒品）。

8. 鞭炮或煙火。

9. 任何種類的槍枝、刀械或武器（包含玩具槍或玩具刀及水槍）。

10. 玻璃瓶（含玻璃水壺）。

11. 雷射筆及雷射裝置。

12. 五彩碎紙及散光片。

13. 單腳架、三腳架、錄影設備及其他相關專業設備（僅能攜帶焦段不超過300MM之相機）。

14. 產生噪音的裝置（即空氣喇叭、哨子、瓦斯汽笛、擴音器等高分貝干擾物）。

15. 各式滑板、滑步車、溜冰鞋或其他個人行動器具（無障礙設備除外）。

注意事項

1. 進入場館前須通過安檢程序，現場將以金屬探測器檢驗與進行驗包動作，任何禁止攜帶物品，不管以何種形式一律不予入場，請觀眾盡早到場進行安檢以免延誤入場觀賞時間。

2. 若發現疑似有違禁品情況，請至一旁協助工作人員排除疑慮，如不願配合將無法入場。

3. 進場後如需暫時離場，需再次安檢入場。

4. 請詳閱禁帶物品規範，減少攜帶物品，以加快您的入場速度。

5. 中華職業棒球大聯盟與味全龍球團保留隨時調整及最終解釋上述規則之權利。